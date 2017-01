Ngày 14/1/2017, Tập đoàn Nam Cường vinh dự đón nhận danh hiệu “Chủ đầu tư của năm 2016” thuộc hệ thống giải thưởng Ashui do Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức và bảo trợ.

Giải thưởng là danh hiệu uy tín dành cho doanh nghiệp kiến tạo trong lĩnh vực bất động sản đáp ứng được cả 3 tiêu chí: Hiệu quả, Sức mạnh tài chính và Nhân văn.

Danh hiệu “Chủ đầu tư của năm” đánh giá tính hiệu quả của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ bất động sản chất lượng cao ra thị trường. Chủ đầu tư của năm phải có năng lực tài chính vững chắc. Đặc biệt, tính nhân văn được Hội đồng tuyển chọn và cộng đồng đặc biệt quan tâm: Các dự án bất động sản được phát triển phải mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, cư dân và xã hội.

Ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Thứ Trưởng Bộ Xây trao tặng bẳng khen “Chủ đầu tư của năm 2016” cho Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường – Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Cường - Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp cùng chương trình, đã tín nhiệm bình chọn Tập đoàn Nam Cường với danh hiệu “Chủ đầu tư của năm 2016”.

Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc chia sẻ: “Đây là một bất ngờ lớn, cũng là niềm vui nhân đôi khi Tập đoàn Nam Cường đang chuẩn bị kỷ niệm 33 năm thành lập vào mùa xuân năm nay. Trải qua hơn 3 thập kỷ với nhiều thăng trầm, trong tâm thế của Nhà Đầu tư và Phát triển bất động sản chuyên nghiệp - tận tâm, những thế hệ người Nam Cường đã không ngừng trăn trở, kiến tạo nên những công trình, sản phẩm ngày càng thiết thực hơn, cải tiến hơn, mang lại giá trị lâu bền cho người sử dụng. Tôi tin rằng, sự ghi nhận, tin tưởng của cộng đồng, xã hội - vừa là nguồn động lực, vừa là trách nhiệm lớn lao để Tập đoàn Nam Cường tiếp tục phát triển bền vững trên hành trình: không chỉ Xây nhà, mà kiến tạo Môi trường sống, góp phần nâng cao Chất lượng sống cho người Việt."

Triển lãm Ashui được thiết kế mở thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan

Thể hiện rõ ràng triết lý phát triển các khu đô thị (KĐT) Xanh An Lành của Tập đoàn, năm 2016 Tập đoàn Nam Cường cho ra mắt thị trường những dòng sản phẩm thế hệ mới như Khu Biệt thự Thương mại An Phú (An Phú Shop Villa) và Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland (Anland Complex) nằm trong KĐT Dương Nội. An Phú Shop Villa được quy hoạch là dãy phố kinh doanh trung tâm trù phú của Khu ĐTM Dương Nội, là mô hình biệt thự kinh doanh độc đáo, cư dân được tận hưởng các tiện ích phong phú, vượt trội, nơi giao lưu lối sống Xanh An Lành, chan hòa thiên nhiên. Anland Complex nằm tại cửa ngõ KĐT Dương Nộị, là sản phẩm độc đáo được Tập đoàn Nam Cường dày công nghiên cứu, đầu tư mang đến giải pháp cho lối sống hiện đại, đóng góp giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt ưu tiên mang lại môi trường sống tốt nhất cho trẻ em, nơi mỗi đứa trẻ được phát triển toàn diện về Nhân- Trí- Lực. Mô hình giàu tính nhân văn này sẽ được nhân bản và nâng cấp ở các sản phẩm ra đời tiếp theo của Tập đoàn Nam Cường.

Khu đô thị mới Dương Nội có diện tích bằng 1/3 đất nước Singapore xinh đẹp, được đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất, hứa hẹn sẽ biến vùng đất phía Tây thành phố thêm nhộn nhịp, ấm áp và trong lành hơn. Dương Nội được định hướng phát triển dựa trên 3 giá trị: Sinh thái hài hòa - Giáo dục toàn diện - Tiềm năng thương mại.

Dương Nội với thiết kế có mật độ phủ xanh đầu người cao, thảm thực vật phong phú, được Tập đoàn Nam Cường định hướng trở thành khu đô thị sinh thái tầm cỡ khu vực - Khu đô thị xanh Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam, chú trọng phát triển cảnh quan với những công viên nối dài và hệ thống trường học công lập liên cấp chất lượng cao và hệ thống trường học quốc tế với giáo trình giảng dạy đa dạng. Mô hình này đã thành công trên thế giới nhưng lần đầu tiên được xây dựng tại Dương Nội - Việt Nam.

Khu đô thị Dương Nội – Khu đô thị xanh Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam

Từ ấp ủ ý tưởng đến triển khai thiết kế, thi công, lựa chọn vật liệu, công năng, tiện ích cho từng căn hộ được nghiên cứu và chăm chút kĩ lưỡng, mang nặng tâm huyết của Chủ đầu tư. Không dừng lại ở việc trồng cây hay phủ xanh công trình, lối sống Xanh An Lành tại KĐT Dương Nội còn thể hiện trong tư duy Nghĩ Xanh và mong muốn lan toả ý thức Sống Xanh, cùng cư dân kiến tạo một cộng đồng giàu nhân văn, trí thức.

Tập đoàn Nam Cường không lựa chọn đối thủ cạnh tranh mà luôn cạnh tranh với chính mình cùng những sản phẩm mang bản sắc riêng. Đó là phương châm xây dựng các sản phẩm bất động sản “giá trị thực cho nhu cầu thực” của Tập đoàn Nam Cường, với quan điểm bất động sản cao cấp không chỉ phụ thuộc vào giá bán mà ở cả Gói Giá Trị sống và môi trường sống - sự gia tăng độc đáo từ sản phẩm mà khách hàng nhận được.

Tập đoàn Nam Cường đang từng bước mạnh mẽ xây dựng những công trình với phong cách sống đẳng cấp song hành cùng tôn chỉ Tập đoàn là Nhà Đầu tư và Phát triển bất động sản Uy tín – Vững bền – Nhân văn: Định hướng các sản phẩm bất động sản ở phân khúc cao cấp, thân thiện với môi trường, lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng là mục tiêu lâu dài của Tập đoàn trong quá trình phát triển.

Với những dự án bất động sản tầm cỡ đã phát triển hàng loạt : Khu ĐTM Dương Nội, Khu ĐTM Cổ Nhuế tại Hà Nội; Khu ĐTM Hòa Vượng và Thống Nhất tại Thành phố Nam Định; Khu văn hóa Thể thao và Đô thị mới phía Đông, Khu đô thị phía Tây tại thành phố Hải Dương và hệ thống khách sạn Nam Cường tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, Kiên Giang... Tập đoàn Nam Cường đã, đang và sẽ từng bước xây dựng nên những công trình với phong cách sống đẳng cấp, vững bền, góp phần tạo dựng nên một Việt Nam giàu mạnh.