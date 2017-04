Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, trong thời gian vừa qua, Agribank tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phát triển ổn định cả về quy mô, số lượng và chất lượng, duy trì vững chắc vị trí TOP 3 ngân hàng dẫn đầu thị trường thẻ Việt Nam.Agribank đã rất chú trọng công tác phát triển sản phẩm với các tính năng tiện ích mới áp dụng công nghệ hiện đại góp phần giữ và thu hút thêm khách hàng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của Agribank.

Theo đó, Agribank đã chính thức triển khai mở rộng thêm các chức năng tiện ích tại POS, bao gồm: Chức năng giao dịch MOTO (giao dịch qua kênh thư tín hoặc qua kênh điện thoại thanh toán với các đại lý đối với tất cả các loại hình nhà nghỉ, khách sạn, resort... không phân biệt chuẩn sao); Chức năng thanh toán tiền thưởng thêm (TIP); Kết nối POS với máy bán hàng tại Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) trong phạm vi toàn hệ thống Agribank.

Như vậy, máy POS của Agribank ngoài tính năng giúp khách hàng thanh toán bằng quẹt thẻ trực tiếp tại các cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng…thì hiện nay khách hàng có thể thanh toán các dịch vụ gián tiếp qua POS, tạo sự tiện lợi và an toàn hơn trong giao dịch thanh toán điện tử. Song song với việc phát triển công nghệ thanh toán tiên tiến, hiện đại, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống cũng được Agribank rất coi trọng và tăng cường, phục vụ tốt cho việc cung ứng và ứng dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mới.

Về mạng lưới POS, năm 2016 là năm Agribank tập trung phát triển mạnh mẽ mạng lưới ĐVCNT và thiết bị POS. Trong năm 2016, toàn hệ thống đã phát triển thêm được 2.868 ĐVCNT và 3.613 POS, nâng tổng số POS toàn hệ thống lên 15.750 POS so với 12.137 POS thời điểm 31/12/2015, doanh số thanh toán bình quân đạt trên 100 triệu/POS/tháng.Từ những kết quả đạt được nói trên, năm 2016 Agribank được cả Tổ chức thẻ quốc tế Visa và Master Card vinh danh 02 giải thưởng: Giải thưởng dành cho Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số chấp nhận thẻ và Giải thưởng dành cho Ngân hàng dẫn đầu về thanh toán thẻ năm 2015 – 2016. Ngoài ra, năm 2016 Trung tâm thẻ Agribank còn đạt được những giải thưởng khác như: NAPAS trao 02 Giải thưởng ngân hàng tiêu biểu và Giải thưởng ngân hàng có hệ thống ATM hiệu quả nhất; Giải thưởng Sao Khuê cho Hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV; Bằng khen và Kỷ niệm chương của Hội thẻ Ngân hàng dành cho Ngân hàng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội thẻ; Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao 02 Giải ngân hàng dẫn đầu về phát triển sản phẩm mới và Giải ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số chấp nhận thẻ.; Tạp chí Global Banking and Finance Review trao giải thưởng “Ngân hàng có mạng lưới và dịch vụ ATM tốt nhất”.

Trên đà phát triển này, trong năm 2017 Agribank sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thẻ nghiên cứu triển khai cơ chế khuyến khích khách hàng đẩy mạnh thanh toán thẻ nội địa qua POS nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng và tăng thu dịch vụ cho Agribank trong những năm tiếp theo.

Để đảm bảo an toàn và tiện dụng cho khách hàng, Agribank đưa ra những lời khuyên khi sử dụng thẻ thanh toán tại POS:

1) Che bàn phím khi nhập số PIN để tránh lộ thông tin thẻ.

2) Yêu cầu nhân viên bán hàng quẹt thẻ trong tầm nhìn để tránh gian lận.

3) Kiểm tra kỹ các thông tin trên hóa đơn in từ thiết bị POS trước khi ký (số thẻ, loại giao dịch, số tiền thanh toán, số chuẩn chi).

4) Kiểm tra lại thẻ để đảm bảo nhân viên đã trả lại đúng thẻ của mình.

5) Theo dõi và giữ lại một liên hóa đơn và các chứng từ liên quan tới giao dịch để đối chiếu với bảng sao kê hàng tháng.

6) Đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thẻ qua điện thoại để kiểm soát kịp thời.

7) Đối với thẻ Quốc tế có đăng ký thanh toán online thì bảo mật toàn bộ thông tin in trên thẻ, nhất là thanh toán ở nước ngoài.

8) Chủ thẻ cũng không nên đưa thẻ của mình cho người thân để thực hiện việc thanh toán thẻ qua máy POS. Bạn cũng đừng quá lo lắng vì thanh toán qua máy POS sẽ an toàn và bảo mật, bởi giao dịch đã được mã hoá và tuân theo tiêu chuẩn bảo mật trong thanh toán thẻ.

9) Một số cửa hàng tính thêm phụ phí từ 1% đến 3% trên giá hàng hoá dịch vụ khi bạn yêu cầu được sử dụng thẻ thanh toán. Việc thu phí người sử dụng thẻ là vi phạm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ giữa ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Nếu gặp trường hợp như thế, bạn có thể gọi điện thoại cho ngân hàng phát hành thẻ để thông báo hành vi sai trái của cửa hàng, qua bằng chứng là hoá đơn và bảng kê mua hàng.

10) Khi bị mất thẻ hoặc phát sinh rủi ro liên hệ ngay với chi nhánh phát hành thẻ hoặc Trung tâm thẻ Agribank theo số hotline 1900558818.