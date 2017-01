TP - Với diện tích gần 31 ha, Cocobay Ðà Nẵng đang được đánh giá là dự án đáng đầu tư trong phân khúc bất động sản du lịch - giải trí. Lấy cảm hứng từ thiên đường giải trí thế giới Las Vegas (Mỹ), Tập đoàn Empire - chủ đầu tư Cocobay dự kiến sẽ thu hút hàng triệu khách trong và ngoài nước đến vui chơi, tham quan và lưu trú mỗi năm.

Phối cảnh dự án Cocobay

Mê hoặc du khách

Tháng 6/2016, Tập đoàn Empire đã chính thức khởi công khu du lịch - giải trí Cocobay Ðà Nẵng với dự kiến đưa các hạng mục ở giai đoạn 1 đi vào hoạt động trong năm 2017. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ hiện thực hoá mục tiêu chiến lược “Thêm một ngày đêm” cho du khách khi đến với Ðà Nẵng.

Cocobay sở hữu vị trí độc đáo, với mặt tiền giáp đường Trường Sa, “ôm” trọn hai sân golf, phía trước là bãi biển được Forbes vinh danh đẹp bậc nhất hành tinh, phía sau là sông Cổ Cò. Với tổng diện tích khoảng 31ha bao gồm bờ biển trải dài 600m, dự án được thiết kế, đầu tư nhiều hạng mục có quy mô lớn.

Tọa lạc trên cung đường du lịch Hội An - Ðà Nẵng, dự án này không chỉ “mê hoặc” du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn ấn tượng với văn hóa truyền thống, bản sắc. Cocobay Ðà Nẵng nằm trong một tổng thể liên hoàn với các khu vực nổi tiếng và các địa điểm quan trọng như phố cổ Hội An, Bà Nà, đèo Hải Vân, cầu sông Hàn và thánh địa Mỹ Sơn. Ðây cũng là lý do để chủ đầu tư tin tưởng Cocobay sẽ “níu chân” khách du lịch lưu lại Ðà Nẵng dài ngày hoặc quay trở lại nhiều lần.

Dự án Cocobay Ðà Nẵng mở rộng cơ hội sở hữu cho khách hàng với nhiều loại hình sản phẩm như Condotel, Boutique Hotel… Ðáng chú ý, Tập đoàn Empire Group đã mạnh tay cam kết lợi nhuận lên đến 12%/năm kéo dài trong 8 năm đầu tiên, vượt trội so với mức cam kết của nhiều dự án khác. Cơ hội sở hữu bất động sản tại dự án Cocobay Ðà Nẵng cũng mở rộng hơn nhờ sự hỗ trợ từ Ngân hàng SHB với thời gian vay lên đến 25 năm, hỗ trợ tối đa lên đến 90% giá trị sản phẩm.

Thêm một đêm cho Ðà Nẵng

Với mục tiêu “Thêm một ngày cho Ðà Nẵng” thì ngoài hệ thống condotel và khách sạn boutique, Cocobay còn được đầu tư nhiều hạng mục giải trí bài bản với nhiều hình thức đặc sắc, tiêu biểu như sân khấu biểu diễn trong nhà 1.200 chỗ với các show trình diễn tiêu chuẩn quốc tế do các đạo diễn hàng đầu thế giới dàn dựng, sân khấu ngoài trời 2.000 chỗ với các chương trình biểu diễn âm nhạc và các hoạt động thể thao, giải trí hàng ngày, tuyến phố đi bộ với các chuỗi của hàng Outlet shopping tập trung (mô hình mua hàng với chiết khấu cao) và không gian ẩm thực, giải trí (nhà hàng, quán bar, pub…) đa dạng về phong cách và phân khúc - từ văn hóa ẩm thực đường phố tới nhà hàng 5-sao, câu lạc bộ bờ biển cùng hàng trăm tiện ích và dịch vụ giải trí khác.

Lấy cảm hứng từ các lễ hội lớn trên thế giới cùng kinh nghiệm tổ chức thành công những chương trình giải trí như Pool Party và Beach Party tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Naman Retreat, chủ đầu tư mong muốn Cocobay trở thành điểm đến về âm nhạc, giải trí với những lễ hội văn hóa đặc sắc vốn còn xa lạ với người Việt.

Mở màn cho chuỗi hoạt động giải trí đặc sắc tại Cocobay là sự kiện âm nhạc - giải trí - thể thao- ẩm thực có tên Lễ hội Cocofest thu hút hàng nghìn người tham gia tháng 8/2016. Ðây sẽ là món quà “đặc sản” Cocobay dành cho du khách thông qua việc tổ chức vào quý III hàng năm. Tương lai không xa, Cocobay sẽ trở thành điểm đến giải trí không thể bỏ qua khi du khách đến với Ðà Nẵng, với những show diễn đặc biệt được tổ chức thường xuyên do những nghệ sỹ quốc tế và đạo diễn sân khấu nổi tiếng dàn dựng. Tại đây, các bạn trẻ sẽ được tận hưởng không gian âm thanh sống động phối hợp cùng những màn trình diễn kích thích thị giác với ánh sáng, vũ đạo đến từ các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới.