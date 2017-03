Muỗi là loài côn trùng truyền nhiễm các virut gây bệnh nguy hiểm cho con người, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 390 triệu người bị sốt xuất huyết do muỗi gây ra. Năm 2015, sự bùng nổ của dịch virut Zika tại 70 quốc gia trên thế giới đã trở thành nỗi khiếp sợ cho nhân loại.

Nguồn CNN

Thời trang FORMAT trả lời về sản phẩm ứng dụng công nghệ INSECT SHIELD

Gần đây trong một trả lời phỏng vấn của CNN, tỷ phú Bill Gates – ông chủ của Microsoft cho biết - Rất nhiều loại bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết (Dengue); sốt vàng da (Yellow Fever); bệnh đầu nhỏ do virut Zika, lây lan do muỗi truyền bệnh và chúng ta cần phải chung tay tìm kiếm các giải pháp ngăn ngừa và tiêu diệt loài côn trùng nguy hiểm này. Khoa học ngày nay cần hướng tới nghiên cứu ứng dụng các phương pháp để giải quyết vấn đề này”.Có thể nói, vấn đề ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm do muỗi và côn trùng gây ra đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của của nhân loại không riêng gì vị tỷ phú này, tuy nhiên, với những phát ngôn mạnh mẽ của mình khi trả lời phỏng vấn của CNN, Bill Gates dường như tạo ra một làn gió mới có sức lan tỏa mãnh liệt trên toàn thế giới đối với giới doanh nhân trong vấn đề tưởng trừng như chỉ liên quan đến các nhà hoạch định chính sách, y tế cộng đồng hay các tổ chức xã hội.Gần đây, tại Việt Nam, Hãng thời trang FORMAT công bố ra mắt sản phẩm FORMAT HOME ứng dụng công nghệ INSECT SHIELD của Hoa Kỳ trong các sản phẩm như: màn, vỏ chăn, ga và gối có khả năng xua đuổi muỗi và các loại côn trung nguy hiểm, đã thu hút được không ít sự quan tâm của giới truyền thông cũng như người tiêu dùng. Có thể nói FORMAT là hãng thời trang đầu tiên tại Việt Nam có nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ trong thời gian vừa qua hướng tới bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, có lẽ đây cũng là điểm khác biệt thể hiện sự nhanh nhạy của FORMAT đón đầu các cơ hội nhằm khẳng định tên tuổi tại Việt Nam và khu vực.Ông Nguyễn Đức Hoàng Trung, Phó Giám đốc Điều hành của hãng Thời trang Format cho biết: “Chia sẻ yêu thương – vẹn tròn trách nhiệm” là một trong những giá trị cốt lõi của thương hiệu đối với trách nhiệm xã hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi luôn đặt cho mình khát khao được tìm kiếm và phát triển những sản phẩm mới có tính ứng dụng công nghệ cao nhằm mang lại những giá trị thặng dư tốt nhất trên từng sản phẩm để phục vụ và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Năm 2017, chúng tôi phối hợp với INSECT SHIELD của Hoa Kỳ ra mắt các sản phẩm chống muỗi và xua đuổi côn trùng ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới đã được Tổ chức Y Tế Thế giới khuyên dùng, qua đó giảm thiểu nguy cơ mắc các loại bệnh do muỗi và côn trùng gây ra như: Sốt xuất huyết hay Zika vv…, góp phần nhỏ bé đóng góp cho một xã hội phát triển bền vững.”



Trong một Chương trình đào tạo về sản phẩm ứng dụng công nghệ INSECT SHIELD tại hãng Thời trang FORMAT, Bà Mary Collins – Chuyên gia phát triển kinh doanh quốc tế của hãng INSECT SHIELD Hoa Kỳ cho biết: “Công nghệ Insect Shield ngăn ngừa côn trùng bao gồm những loài mang bệnh Lyme, virus West Nile, virut Zika, bệnh sốt rét, và các loại bệnh khác do muỗi và côn trùng gây ra. Hoạt chất Permethrin chiết xuất từ hoa cúc trong Insect Shield bám chặt vào từng sợi vải, kéo dài khả năng chống côn trùng (sau 70 lần giặt) trong suốt thời gian sử dụng. Insect Shield chống được nhiều loại côn trùng, bạn không thể cảm nhận được, nhưng côn trùng thì cảm nhận được. Đặc biệt, công nghệ này được chứng minh là tuyệt đối an toàn cho người sử dụng, được các tổ chức uy tín của Hoa Kỳ và Thế giới công nhận như: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), FDA, USDA, CDC, EPA. Hiện nay, các sản phẩm này được ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng cộng nghệ này để tạo ra những bộ quân phục bảo vệ quân nhân khỏi các loại bệnh do côn trùng gây ra.”





Đại diện hãng INSECT SHIELD tại buổi đào tạo sản phẩm cho FORMAT

Có thể nói, với việc hợp tác thành công với INSECT SHIELD của Hoa Kỳ ra mắt các sản phẩm ứng dụng công nghệ xua đuổi côn trùng, một lần nữa hãng thời trang FORMAT lại “gây sốt” và ghi điểm với người tiêu dùng về lĩnh vực phát triển sản phẩm mới có tính ứng dụng công nghệ cao nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Để xã hội được phát triển bền vững, người dân có nhiều cơ hội hơn tiếp cận với những sản phẩm tốt cho sức khỏe, cần nhiều hơn nữa những doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong vươn ra thế giới, hợp tác quốc tế để mang lại những giá trị tinh túy phục vụ cho con người góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam văn minh và bền vững.