TP - Ngày 4/4/2017, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản. Ảnh: Lưu Trọng Đạt.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2016 là năm khó khăn nhất đối với TKV kể từ khi thành lập đến nay. Đặc biệt là giai đoạn 8 tháng đầu năm, giá than và khoáng sản giảm sâu, thuế suất than trong nước tăng cao hơn so với các nước trong khu vực, than nhập khẩu tăng cao, sức tiêu thụ than, khoáng sản giảm, phải điều chỉnh giảm sản lượng khai thác than 3 triệu tấn than sạch so với năm 2015. Vấn đề đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động trong hoàn cảnh đó thực sự là bài toán khó có lời giải thỏa đáng.

Tuy nhiên, theo ông Hải, trong khó khăn, bản lĩnh của người thợ mỏ lại được khẳng định. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động như: Thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh; thi đua đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình, dự án đầu tư quan trọng và đào lò xây dựng; thi đua trong lĩnh vực áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò; thi đua thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất…

“Với truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm và bằng các giải pháp tích cực và hiệu quả, công ty mẹ và các công ty thành viên trong tập đoàn đã kiên trì mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Hiệu quả - Phát triển”, nỗ lực phấn đấu và đã vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016”, ông Hải nói.

Lãnh đạo TKV cũng cho biết, tuy năm 2016 là năm khó khăn nhất, song từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tích cực ủng hộ, tài trợ các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, xây dựng các cơ sở y tế, trường học, đường giao thông giữa các thôn, bản…

Tiếp theo các năm trước, năm 2016 chỉ riêng Công ty mẹ - TKV đã hỗ trợ, ủng hộ 3 huyện nghèo (Mèo Vạc - Hà Giang, Ba Bể - Bắc Cạn và Đam Rông - Lâm Đồng) 21 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh như Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, các địa phương và các tổ chức xã hội, từ thiện khác với giá trị trên 20 tỷ đồng…

Về nhiệm vụ năm 2017, Tổng Giám đốc TKV cũng cho biết, tập đoàn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 trong toàn tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu tập đoàn đối với tập thể tổ, đội, phân xưởng, trọng tâm đối với các nghề khai thác, chế biến than, khoáng sản, xây dựng mỏ hầm lò. Các đơn vị cũng thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư, các hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư phát triển mỏ, than, khoáng sản, luyện kim, hóa chất, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp.

“Phát huy những thành tích đã đạt được, vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ những thành công cũng như những hạn chế qua các phong trào thi đua cũng như của công tác thi đua, khen thưởng trong tập đoàn những năm qua, chúng ta tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017”, ông Hải cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân tiêu biểu của TKV. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, năm 2017 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, vì vậy TKV cần tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng việc phát động nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong các phong trào thi đua. “Đề nghị Tập đoàn bám sát mục tiêu đã đề ra nhằm tiếp tục ổn định sản xuất, nhập khẩu hợp lý đáp ứng tối đa nhu cầu than cho nền kinh tế. Cùng đó phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp”, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân tại các đơn vị thuộc TKV đã vinh dự được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và thay mặt Đảng Nhà nước, Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng 22 Huân chương các loại, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 59 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Bộ Công Thương tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tặng thưởng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân khác.