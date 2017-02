Chiều ngày 23/2/2017, Tổng lãnh sự New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh – Bà Karlene Davis đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cồ phần Goodhealth Việt Nam. Ông Vũ Quốc Khánh – Giám đốc công ty đã tiếp và làm việc với Bà Tổng lãnh sự.

Tại buổi làm việc, Ông Vũ Quốc Khánh – Giám đốc công ty đã đánh giá cao chuyến thăm của bà Tổng lãnh sự tại Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam. Ông thông báo sơ bộ về những hoạt động của Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam trong 10 năm qua. Là đại diện độc quyền của nhãn hàng Goodhealth New Zealand – Một trong những thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại New Zealand, trong 10 năm qua, Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển thương hiệu Goodhealth tại Việt Nam.

Mặt khác, với sứ mệnh đem lại những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam, trong những năm qua Goodhealh Việt Nam ngày càng nỗ lực nghiên cứu nhu cầu của thị trường và đưa về Việt Nam những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, nhằm đem lại cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất.

Bà Tổng lãnh sự New Zealand vui mừng và ấn tượng với những gì mà Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Bà hy vọng, trong thời gian tới, Công ty Goodhealth sẽ hợp tác nhiều hơn nữa với Đại sứ quán New Zealand và các tổ chức thương mại khác nhằm xúc tiến thương mai, tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện với các đối tác New Zealand.Với cương vị của mình, Bà Tổng lãnh sự hứa sẽ tạo điều kiện, giới thiệu và kêu gọi các nhà đầu tư New Zealand tăng cường hợp tác kinh tế lâu dài với Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam trong thời gian tới.