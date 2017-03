Đây là trang trại thứ 2 mà Vinamilk đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến mới của Vinamilk trên hành trình tiên phong mang lại những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk cho biết, nắm bắt xu hướng phát triển của thực phẩm organic cao cấp trên thế giới, Vinamilk đã đầu tư phát triển trang trại bò sữa organic Đà Lạt đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Châu Âu. Ngay từ lần đánh giá đầu tiên Vinamilk đã vinh dự được Tổ chức toàn cầu Control Union (Hà Lan) chứng nhận: “Trang trại bò sữa Organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam”.

"Là công ty sữa số 1 Việt Nam, chúng tôi tự hào là công ty đầu tiên có thể sản xuất sữa tươi organic cao cấp chất lượng chuẩn organic Châu Âu ngay tại Việt Nam. Sự kiện khánh thành trang trại bò sữa hữu cơ không chỉ góp phần ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu sữa trong nước, đồng thời còn tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng Việt và thương hiệu sữa Việt ngày càng khẳng định xứng tầm thế giới", Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk chia sẻ.

Đánh giá cao cách làm việc khoa học và nghiêm túc của Vinamilk, ông Richard De Boer, đại diện tổ chức chứng nhận độc lập Control Union Hà Lan cho biết: "Ba năm trước đây, tôi đã vinh dự tham gia lễ khánh thành trang trại đạt tiêu chuẩn Global GAP của Vinamilk tại Nghệ An.

Hôm nay, tôi càng vinh dự hơn khi được đại diện tổ chức Control Union chứng nhận trang trại hữu cơ Vinamilk đạt tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Vinamilk trong việc nâng cấp chất lượng sữa ngang tầm quốc tế cũng như bản lĩnh dẫn đầu của Vinamilk trong phân khúc thực phẩm Organic".

Sự kiện khánh thành trang trại bò sữa Vinamilk Organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam cũng là cột mốc khẳng định cam kết của Vinamilk nhằm đảm bảo công nghiệp chế biến sữa phát triển bền vững. Từ năm 2006, Vinamilk đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa một cách trực tiếp thông qua xây dựng các trang trại nuôi bò sữa công nghiệp với tổng vốn khởi điểm là hơn 500 tỷ đồng và hiện nay đã tăng đến 1670 tỷ (năm 2015). Đến nay, Vinamilk đã có hệ thống 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam, đều có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc đưa vào hoạt động trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam là một nỗ lực rất đáng được ghi nhận của Vinamilk. Để có được kết quả này tập thể CB-CNV Vinamilk đã có một quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, bền bỉ và sự phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của tổ chức đánh giá quốc tế Control Union Hà Lan.

Trang trại bò sữa Vinamilk Organic đi vào hoạt động sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị dịnh dưỡng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời tạo điều kiện cho người dân Lâm Đồng và người tiêu dùng cả nước được tiếp cận với các sản phẩm sữa tươi hữu cơ giàu dinh dưỡng với chất lượng không thua kém các sản phẩm quốc tế. “Đây cũng chính là hướng đi của ngành nông nghiệp trong tương lai, khi chúng ta phát triển bằng cách xây dựng chuỗi giá trị bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường và ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật cao để cung cấp những thực phẩm thiên nhiên, an toàn nhất cho người tiêu dùng”, ông Yên nói.

Trang trại bò sữa Organic Vinamilk hoàn toàn không sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu tổng hợp, phân tổng hợp, phụ gia thực phẩm cũng như những chất hỗ trợ, kích thích khác.

Trang trại cũng tuyệt đối không sử dụng các chất biến đổi gen. Nguồn sữa hữu cơ nguyên liệu từ trang trại hoàn toàn không có dư lượng kháng sinh và không có hormone tăng trưởng. Bò cũng được cho ăn bằng thực phẩm 100% hữu cơ.

Ở các trang trại hữu cơ gia súc được chăn nuôi tự do, hệ thống chuồng trại mở và được cho ăn thức ăn hữu cơ. Với thiết kế của Trang trại Organic Vinamilk, bò hoàn toàn được tự do lựa chọn cho việc ra đồng cỏ, sân chơi khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên khi trời mưa, nắng nóng thì bò cũng có thể tự do trở về chuồng nơi được trang bị hệ thống làm mát vận hành hoàn toàn tự động, nệm nằm êm như khách sạn để nghỉ ngơi…

Ngoài tuân thủ hệ tiêu chuẩn quốc tế, trong quá trình xây dựng, trang trại bò sữa Organic của Vinamilk đã nghiên cứu lựa chọn các cây trồng và con giống tự nhiên có khả năng kháng bệnh tốt với điều kiện đặc thù của địa phương. Hiện các giống cây trồng và nguồn gen giống bò cho trang trại Organic Vinamilk đều được tuyển chọn rất nghiêm ngặt nên có sẵn hệ miễn dịch mạnh, thích nghi một cách hoàn toàn tự nhiên với điều kiện địa phương từ đó không bị tấn công bởi bị sâu bệnh và có sức phát triển tốt.