Ngày 15/12 vừa qua, Vinamilk công bố đã sản xuất sữa tươi Vinamilk 100% organic cao cấp theo tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Đây cũng là công ty sữa đầu tiên của nước ta sản xuất sản phẩm sữa tươi organic chất lượng quốc tế.

Việc cho ra đời sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% organic, đánh dấu một bước chuyển mình của Vinamilk trên hành trình hội nhập với thị trường sữa thế giới, tiên phong mở lối cho xu hướng organic tại thị trường Việt Nam.



Vương miện dành cho những “cô bò” Organic

Việc sản xuất thành công sữa tươi organic là kết quả từ những nỗ lực và khát vọng không ngừng nghỉ của Vinamilk từ nhiều năm nay nhằm hướng đến sản phẩm sữa ngày càng cao cấp hơn. Trang trại bò sữa Vinamilk 100% organic Đà Lạt chính là trang trại bò sữa đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu do tổ chức uy tín thế giới Control Union (Hà Lan) chứng nhận. Control Union là một mạng lưới toàn cầu về các hoạt động kiểm định hàng hóa và quản lý chất lượng, chuyên giám định và giám sát độc lập hàng hóa với tiêu chuẩn quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

Sữa tươi Vinamilk organic được sản xuất từ nguồn sữa của những “cô bò” organic được chăn thả tự nhiên trên những đồi cỏ rộng lớn của vùng đất Đà Lạt. Hiểu rằng môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nguồn sữa tươi 100% organic, Vinamilk đã chọn Đà Lạt là nơi lý tưởng để phát triển trang trại bò sữa 100% organic. Nơi đây có không khí trong lành, khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, thiên nhiên ưu ái cho Đà Lạt những đồng cỏ tự nhiên trải dài tươi tốt. Với điều kiện tự nhiên có nhiều điểm tương đồng với châu Âu, Đà Lạt thực sự là thiên đường của những “cô bò” sữa ưa khí hậu ôn đới và là miền đất lý tưởng cho đàn bò hữu cơ sinh sống và phát triển.

Để đảm bảo cho nguồn sữa tươi ngon, thuần thiết, bên cạnh điều kiện thiên nhiên lý tưởng, công nghệ chăm sóc bò tại trang trại bò sữa 100% organic do Vinamilk đầu tư là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đồng thời đảm bảo thân thiện và bảo vệ môi trường. Tất cả quy trình chăm sóc đàn bò và sản xuất sữa nguyên liệu đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ “3 Không” của tiêu chuẩn organic châu Âu: Không sử dụng hoc-moon tăng trưởng cho bò: Quy trình chăm sóc đàn bò đảm bảo không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất trong thời gian ít nhất là 1 năm, đặc biệt hoàn toàn không sử dụng hormone tăng trưởng cho bò. Không dư lượng thuốc kháng sinh: Đàn bò được chăn thả trên đồng cỏ hữu cơ hoàn toàn tự nhiên quanh năm, không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất, đảm bảo không có dư lượng thuốc kháng sinh trong sữa. Không sử dụng thuốc trừ sâu: Đàn bò được ăn thức ăn theo chuẩn organic, không có thuốc trừ sâu cũng như phân bón hóa học và các chất biến đổi gene. Với quy trình sản xuất sữa nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn organic châu Âu, sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% organic mới hoàn toàn thuần khiết và giàu các dưỡng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe.

Tại các nước Âu Mỹ, sử dụng thực phẩm organic (bao gồm sữa tươi organic) đang vượt qua phạm vi của một xu hướng để trở thành một lối sống được ưa chuộng trong nhiều năm nay nhờ những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Ở đỉnh cao của sự phát triển, con người lại quay về với thiên nhiên, chọn những sản phẩm thiên nhiên thuần khiết nhất để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hiện nay tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm hữu cơ organic được xem là tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất và cao cấp nhất trên thế giới vì quy trình sản xuất tuân theo các quy định vô cùng nghiêm ngặt như: hoàn toàn không có sự can thiệp của hóa chất, thuốc kháng sinh, hoocmon tăng trưởng hay sử dụng các thành phần biến đổi gene… Nhờ vậy, các loại thực phẩm organic có hương vị tươi ngon tự nhiên, rất giàu các chất dinh dưỡng thiên nhiên và quan trọng là đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng.

Ông Phan Minh Tiên, Giám đốc Điều hành của Vinamilk, chia sẻ về việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm organic cao cấp: “Vinamilk rất tự hào là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam sản xuất được sữa tươi Vinamilk 100% organic theo tiêu chuẩn organic châu Âu. Đây là bước tiến tiếp theo của Vinamilk trên hành trình mang đến những sản phẩm organic cao cấp giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm organic đạt tiêu chuẩn organic châu Âu được sản xuất ngay tại Việt Nam.”