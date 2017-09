Vietjet: Tăng 27% số lượng khách vận chuyển dịp 2/9

Dịp lễ năm nay, số lượng khách vận chuyển của Vietjet tăng 27% so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ đúng giờ đạt 88.3%. Để phục vụ hành khách tốt nhất, Vietjet cũng đã tăng cường nhân sự tại các bộ phận Kỹ thuật, Khai thác bay, Phục vụ mặt đất… Bên cạnh việc thực hiện các chuyến bay an toàn, Hãng cũng mang đến cho hành khách nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa: Tiếp viên và nhân viên Vietjet chào đón hành khách với trang phục cờ đỏ sao vàng; Chuyến bay đặc biệt “Nối vòng tay lớn” với gần 200 hành khách được hòa giọng cùng dàn hợp xướng theo phong cách acapella đầy cảm xúc. Cạnh đó, hành khách còn được đón tết độc lập với rất nhiều quà tặng thú vị và rút thăm may mắn với giải thưởng là vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietjet…

Ban lãnh đạo và đoàn phi công Vietjet đã cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).

Với dịch vụ vượt trội, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, Vietjet mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên tàu bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng tươi ngon, Sky Shop với quà lưu niệm xinh xắn, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị.

Bảo An