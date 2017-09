Vietnam Airlines và dấu ấn 'đúng giờ, chu đáo và tiện nghi'

Như vậy, Vietnam Airlines đứng cùng danh sách với các hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 4 sao khác như Air France (Pháp), Lufthansa (Đức), Emirates Airlines (UAE), Japan Airlines (Nhật Bản), Korean Air (Hàn Quốc)…

Chứng chỉ hãng hàng không quốc tế 4 sao được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax trao tặng Vietnam Airlines lần đầu tiên vào tháng 7/2016.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Trong những năm qua, Vietnam Airlines tập trung phát triển mạng đường bay nội địa và quốc tế xuyên lục địa, kết hợp lịch bay thuận tiện, đúng giờ với những dòng tàu bay hiện đại bậc nhất thế giới. Thành quả 2 năm liên tiếp trở thành hãng hàng không quốc tế 4 sao do Skytrax công nhận là niềm tự hào lớn của Vietnam Airlines và chúng tôi hân hạnh được phục vụ hàng triệu triệu hành khách với chất lượng dịch vụ tận tâm, chu đáo, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt trên khắp thế giới.".”

Trong năm vừa qua, Vietnam Airlines đã tiếp tục nỗ lực cải tiến, đổi mới mạnh mẽ để khẳng định vị thế Hãng hàng không quốc tế 4 sao và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của Hãng đảm bảo theo tiêu chí Đúng giờ, Chu đáo và Tiện nghi.

Về tiêu chí đúng giờ, với vị thế một hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn nỗ lực tăng chỉ số đúng giờ (OTP) ở mức cao nhất. Theo thống kê, 8 tháng đầu năm 2017, chỉ số đúng giờ các chuyến bay đi của Vietnam Airlines ở mức cao so với thế giới, đạt trung bình 90,2%, tăng 7 điểm so với cùng kỳ, vượt 2,2 điểm so với mục tiêu. Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 8/2017, Vietnam Airlines là Hãng hàng không tại Việt Nam có chỉ số đúng giờ cao nhất.Vietnam Airlines đã và đang chinh phục thành công những đỉnh cao về chỉ số OTP của thế giới, khi chỉ số trung bình của hầu hết các hãng hàng không lớn 4-5 sao trên thế giới chỉ đạt 88-90%.

Tiêu chí chu đáo được thể hiện như sau: Trong 1 năm qua, chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines không ngừng nâng cao, đạt trên 90% tiêu chí 4-5 sao theo đánh giá của Skytrax. Chỉ số hài lòng tổng thể của khách hàng thông qua phiếu điều traghi nhận được trên chuyến bay đạt 3,83 trên 5 điểm, cao hơn so với cùng kỳ và mục tiêu. Việc khai trương Trung tâm Chăm sóc khách hàng24/7 đánh dấu thêm một bước tiến lớn trong chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines, trong đó nổi bật với việc cá nhân hóa công tác chăm sóc khách hàng, thể hiện mong muốn khách hàng cảm nhận được rõ sự tận tình, tận tâm, tận lực trong chuỗi dịch vụ của Vietnam Airlines, đồng thời khẳng định những nỗ lực không ngừng của Hãng trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ cùng phương châm “Thay đổi và tăng tốc thay đổi”. Hãng còn triển khai chương trình khảo sát chất lượng dịch vụ trực tuyến nhằm sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Việc hợp tác với các hãng hàng không quốc tế 5 sao như All Nippon Airways (Nhật Bản), Garuda Indonesia cũng giúp hãng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và mang lại sự hài lòng cho hành khách.

Với tiêu chí tiện nghi từ nửa cuối năm 2016, Vietnam Airlines đưa vào khai thác 3 phòng chờ Thương gia mới tại các nhà ga quốc tế và quốc nội Tân Sơn Nhất và nhà ga quốc nội sân bay Nội Bài. Những công trình này tạo nên dây chuyền đồng bộ từmặt đất đến trên không với chất lượng đẳng cấp quốc tế, đem lại sự tiện nghi và lợi ích lớn cho khách hàng, đảm bảo sự vượt trội về chất lượng dịch vụ của Hãng hàng không quốc gia.Hãng tiếp tục gia tăng đội tàu bay hiện đại với 11 chiếc Boeing 787-9Dreamliner và 8 chiếc A350-900 XWB. Đến tháng 9/2017 đánh dấu hơn 2 năm Vietnam Airlines cùng lúc đưa vào khai thác và chuyển giao công nghệ thành công hai dòng máy bay thế hệ mới này.

Sự cố gắng, không ngừng cải tiến vượt bậc về chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines trong năm qua nhận đượcsự ghi nhận lớn của hành khách trên toàn cầu cũng như cộng đồng hàng không quốc tế thông qua các giải thưởng uy tín:Giải thưởng “Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về khoang dịch vụ Phổ thông” và “Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về bản sắc văn hóa” do Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards – WTA) vinh danh tại Lễ trao giải khu vực châu Á & châu Úc; Top 20 hãng hàng không có hạng Phổ thông Đặc biệt tốt nhất thế giới năm 2017 (World's Best Premium Economy Class 2017) và Top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới theo đánh giá của SkyTrax.

