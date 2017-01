Trong khuôn khổ chương trình Mái ấm gia đình Việt – Tết Đinh Dậu 2017, Tập đoàn Hoa Sen vừa tổ chức chương trình đồng hành đến thăm và trao quà cho mái ấm Thiện Duyên huyện Củ Chi – TP.HCM và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Anh Trần Đình Tài – Giám đốc Khối Marketing Tập đoàn Hoa Sen trao tặng quà cho má Mười (người thành lập mái ấm)

Từ 7h sáng, các cán bộ công nhân viên Hoa Sen cùng các mạnh thường quân và tình nguyện viên đã đến thăm Mái ấm Thiện Duyên. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của hơn 20 trẻ em ở các nhà mở, mái ấm trên địa bàn TPHCM đã cùng đến Mái ấm Thiện Duyên chia sẻ, vui chơi cùng các bạn có cùng hoàn cảnh.

Các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, có em là trẻ mồ côi, có em bị cha mẹ bỏ rơi, có nhiều em khiếm khuyết... Tại đây, đoàn đã trao tặng 750 kg gạo, 100 bịch tả dán, 15 thùng sữa, 50 thùng mì cùng 50 phần quà ăn, quần áo…Đây là những món quà được các tình nguyện viên của Tập đoàn Hoa Sen kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ cho chương trình Mái ấm Gia Đình Việt 2017. Các em tại nhà mở được tham gia vui chơi ca hát, đố vui cùng với các tình nguyện viên và ca sĩ Lady Phương Thùy. Hình ảnh các em vui mừng bên những món quà do đoàn từ thiện mang đến nhiều cảm xúc đối với mỗi thành viên Ban tổ chức chương trình.

Anh Trần Đình Tài – Giám đốc Khối Marketing Tập đoàn Hoa Sen thay mặt cán bộ nhân viên Hoa Sen chia sẻ: “Đây là hoạt động cộng đồng xã hội thường niên mà Tập đoàn Hoa Sen, Báo Công An TP HCM đã cố gắng duy trì trong suốt 8 năm qua. Bên cạnh những phần quà bánh, chúng tôi mong muốn, thông qua những hoạt động này sẽ đem lại cho các em những niềm tin yêu, sự lạc quan và niềm vui ấm áp trong những ngày giáp Tết.”

Thay mặt mái ấm Thiện Duyên, má Mười (người thành lập mái ấm) cảm ơn Tập đoàn Hoa Sen, Báo Công An TP HCM, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM và các nhà tài trợ đã dành tình yêu thương của mình cho các em. Những đứa trẻ không được may mắn như bao đứa trẻ khác, đến cái ăn cái mặc cũng nhờ người khác giúp đỡ, không được vui chơi nô đùa đã có một ngày đặc biệt vui mừng với các tình nguyện viên của Tập đoàn Hoa Sen. Đại diện Mái ấm Thiện Duyên cũng trao tặng BTC món quà Tết ý nghĩa với lời chúc năm mới bình an và phát triển, chúc BTC ngày càng mang nhiều “mái ấm gia đình Việt” đến các mái ấm, các trẻ em cơ nhỡ.

Tình nguyện viên giúp em bé uống từng ngụm nước vì tay của em không thể cầm được bất cứ vật gì.

Chiều cùng ngày, BTC chương trình, các tình nguyện viên Hoa Sen đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Đây là cơ sở đang chăm sóc hơn 80 trẻ em khuyết tật, mồ côi lang thang cơ nhỡ. Tại đây, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng 500 kg gạo, 35 hộp sữa dielac, 50 bịch tả dán cùng nhiều phần quà Tết dành cho các em. Đây là việc làm thiết thực của tập đoàn Hoa Sen cùng các nhà đồng hành mong muốn đem lại cho các em tiếng hát, nụ cười để đón mùa xuân mới trong an vui và hạnh phúc.