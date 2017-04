Ngày 2/4, tại Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2016 do Bộ KHCN tổ chức, Cty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất) đạt giải Vàng chất lượng quốc gia 2016.

Phó Tổng giám đốc BSR Nguyễn Ngọc Anh nhận giải Vàng chất lượng quốc gia cho sản phẩm xăng dầu Dung Quất.

BSR là một trong 15 doanh nghiệp (DN) được trao Giải vàng chất lượng quốc gia. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương và 62 giải Bạc cho các DN.

GTCLQG là giải thưởng về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hằng năm cho những DN có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những DN đạt giải đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. Từ đó góp phần to lớn vào sự tang trưởng nền kinh tế cho đất nước, nâng cao sự cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam với các hàng hoá nước ngoài trên thị trường trong nước và cả xuất khẩu.

Đây là năm thứ 2, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn – đơn vị quản lý, vận hành NMLD Dung Quất đạt giải thưởng quốc gia (lần gần nhất vào năm 2013). NMLD Dung Quất được thiết kế để chế biến dầu thô Bạch Hổ và hỗn hợp dầu Bạch Hổ và dầu Dubai. Các sản phẩm có thể sản xuất bao gồm: Polypropylene, propylene, LPG, xăng RON 95, xăng RON 92, nhiên liệu phản lực Jet A1, dầu hỏa (kerosene), dầu diesel và dầu FO.

Với tiêu chí sản phẩm do BSR sản xuất ra phải luôn đáp ứng yêu cầu không chỉ về chất lượng mà còn về môi trường và an toàn sức khỏe. Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường của BSR tích hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 về hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, tiêu chuẩn OSHA 3132 về hệ thống quản lý an toàn công nghệ và các tiêu chuẩn khc… đã được Tổ chức chứng nhận quốc tế DNV cấp giấy chứng nhận phù hợp lần đầu vào ngày 8/3/2011 và tái chứng nhận lần thứ 3 bởi BSI vào ngày 19/12/2016.

NMLD Dung Quất được trang bị phòng thí nghiệm rất hiện đại với nhiều trang bị tiên tiến nhất trong lĩnh vực khâu sau dầu khí. Trực thuộc Ban Quản lý chất lượng BSR, Phòng Lab có 176 thiết bị chính và 162 thiết bị phụ do 74 kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành, quản lý. Hiện tại, Ban đang quản lý hai thiết bị đặc biệt là True Boiling Point (TBP) và Potstill (chưng cất điểm sôi thực dầu thô) do hãng ROFA (CHLB Đức) cung cấp, nhằm khảo sát thuộc tính các loại dầu thô trước khi nhập về Nhà máy để chế biến. Nhờ những thiết bị và con người này mà BSR đã tự cấp chứng thư chất lượng từ quý II năm 2014 cho các sản phẩm xăng, dầu DO, JetA1,...

Từ khi đi vào vận hành thương mại từ 1/6/2010 đến nay, BSR đã sản xuất và tiêu thụ hơn 47 triệu tấn sản phẩm các loại, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước; đạt doanh thu thuần lên tới 785 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 133 nghìn tỉ đồng – tương đương 7 tỷ USD. Tính đến hết ngày 28/2/2017, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt 10 triệu giờ công an toàn (tính từ 2/6/2014) không để xảy ra tai nạn lao động gây mất ngày công. Mục tiêu năm 2017 là BSR cùng các nhà thầu phấn đấu đạt mốc 14,5 triệu giờ công an toàn. Qúa trình làm việc không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ, sự cố an ninh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của BSR.

Với thành tích đáng tự hào này, Công ty đã góp phần nâng cao uy tín thương hiệu ngành lọc hóa dầu non trẻ của Việt Nam trên trường quốc tế. Các hoạt động sản xuất của Công ty luôn an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, sau 7 năm đi vào vận hành thương mại, NMLD Dung Quất đã thực hiện 130 sáng kiến, làm lợi cho Nhà nước 128,9 triệu USD; có 596 cải tiến Kaizen, làm lợi 1,85 triệu USD và thực hiện 33 đề tài, nghiên cứu khoa học khác.

Tuy nhiên, sân chơi toàn cầu ngày càng khốc liệt đòi hỏi BSR cần phải nâng cao chất lượng liên tục để duy trì sức cạnh tranh. NMLD Dung Quất đã được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng. Theo đó, sau khi hoàn thành dự án này vào năm 2022, các sản phẩm xăng dầu của Nhà máy sẽ hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng EURO 5.

Tổng giám đốc Trần Ngọc Nguyên nhấn mạnh: Giải thưởng chất lượng quốc gia là động lực để Công ty BSR tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm; tiếp tục xây dựng thiết kế hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu.