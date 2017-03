Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về ngành Công nghiệp Nhựa, In ấn và đóng gói bao bì tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 22-25 tháng 3 tại Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế Hà Nội (I.C.E., Ha Noi).





Triển lãm được tổ chức dưới sự hợp tác của Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Quảng Cáo & Hội Chợ TM (VINEXAD), Công ty Quốc tế Chan Chao, Công ty Thương mại và Dịch vụ tiếp thị Yorkers Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ vững chắc từ các cơ quan chính phủ có liên quan và hiệp hội công nghiệp.Sự kiện được diễn ra liên tục trong 4 ngày sẽ trưng bày những máy móc, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới nhất từ 120 đơn vị tham gia đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật và Malaysia chiếm đến hơn 210 gian hàng.Triển lãm sẽ bao gồm ba khu vực chính: Máy móc dành cho ngành công nghiệp nhựa và cao su; Máy móc tiên tiến dành cho ngành công nghiệp in ấn, đóng gói và các thiết bị đóng gói bao bì.Khu vực trưng bày các máy móc dành cho ngành công nghiệp nhựa và cao su sẽ có: máy làm túi, máy thổi film, máy cắt túi, máy thổi, và máy tái chế… đến từ nhiều nhà triển lãm quốc tế như: VENUS, YE I, DIPO, HEMINGSTONE, COSMO, CHYI YANG, CHAO WEI, HUANGYAN DAELONG và POLYSTAR,… Sự kiện cũng cung cấp thông tin mới nhất về công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực này.Tại khu vực trưng bày các sản phẩm máy móc tiên tiến dành cho ngành công nghiệp in ấn và đóng gói, các công ty như ALPHA3, NEW HANCHENG, GUANGDONG SHANTOU, GUANGZHOU HANMA và UCHIDA YOKO sẽ cung cấp Máy cắt bàn ren lazer, máy in nổi, ấn phẩm in kỹ thuật số, các máy móc thiết bị ngành công nghiệp với độ tin cậy cao và bền vững.Ngoài ra, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đang trở thành chủ đề hot tại thị trường Việt Nam. Công Ty TNHH Máy Công Nghiệp Yuh Feng sẽ giới thiệu dòng sản phẩm đồ uống đóng chai và thiết bị đóng gói bao bì với thiết kế và sản xuất mới cho thị trường chế biến thực phẩm tại Hà NộiViệt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Ngành nhựa Việt Nam đã được xem là ngành công nghiệp tiềm năng với tốc độ tăng trưởng ổn định 16% -18% trong suốt 5 năm qua. Xu hướng gần đây là sản xuất nội địa và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến Việt Nam sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của nhựa kỹ thuật. Ngành công nghiệp In ấn và Bao bì đang ảnh hưởng gián tiếp vào nhu cầu trong thị trường Việt Nam. Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp Nhựa, In ấn và đóng gói bao bì của Việt Nam tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác - thiết lập các mối quan hệ kinh doanh, trao đổi công nghệ và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam.