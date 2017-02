Trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2016, Agribank tiếp tục là Ngân hàng Thương mại giữ vị trí dẫn đầu trong các TCTD tại Việt Nam.

Cùng với kết quả hoạt động thành công trên nhiều phương diện, các giải thưởng Agribank đạt được trong năm 2016 là sự ghi nhận của cộng đồng đối với những đóng góp của Agribank, vừa là sự động viên, khích lệ để Agribank tiếp tục có những bước đi vững chắc, khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn và là Ngân hàng mang tầm vóc quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Phát huy vai trò của NHTM tầm vóc quốc gia

Từ thành công đạt được từ Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013- 2015, Agribank tự tin bước qua năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016- 2020 với nhiều dấu ấn quan trọng, tiếp tục phát huy trách nhiệm của một Ngân hàng Thương mại thực hiện tốt vai trò là công cụ đắc lực của Đảng, Chính phủ và NHNN trong thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tổng tài sản của Agribank chính thức đạt trên 01 triệu tỷ đồng; nguồn vốn trên 924.000 tỷ đồng; tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 791.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của Agribank và chiếm 51% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này. Thu dịch vụ tăng 19,2% so với năm 2015. Agribank kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận trước thuế đạt 4.185 tỷ đồng. Nợ xấu giảm ở mức 1,89%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đều vượt mức quy định của NHNN. Agribank cũng là NHTM dẫn đầu về quy mô mạng lưới với 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài, có mặt khắp mọi vùng, miền, huyện đảo trên cả nước; đội ngũ nhân viên hùng hậu 40.000 cán bộ, viên chức gắn bó am hiểu địa phương. Agribank luôn được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách, đặc biệt trong triển khai chính sách tiền tệ, các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục là sự lựa chọn của đông đảo khách hàng. Tính đến cuối năm 2016, đã có gần 12 triệu khách hàng gửi tiền, tăng trên 01 triệu khách hàng so với đầu năm, khẳng định niềm tin của khách hàng đối với Agribank trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Agribank tiếp tục được các tổ chức tài chính quốc tế tín nhiệm, ủy thác triển khai nhiều dự án tín dụng phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, qua đó Agribank góp phần tạo thêm 3,5 triệu việc làm tại Việt Nam.

Năm 2016, trong Bảng xếp hạng VNR500, Agribank tiếp tục đứng thứ 1 trong hệ thống TCTD tại Việt Nam, đồng thời đạt các giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp mạnh Đông Nam Á, Top 10 Thương hiệu danh tiếng Đông Nam Á, khẳng định vai trò của NHTM mang tầm vóc quốc gia.

Phát huy vai trò “Lá cờ đầu” trên mọi phương diện, Agribank đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của quá trình tái cơ cấu hệ thống TCTD, vốn được coi là “Điểm sáng” trong tái cơ cấu nền kinh tế đất nước. Agribank tiếp tục tái cơ cấu giai đoạn tiếp theo, thực hiện Đề án Chiến lược kinh doanh 2016- 2020 với mục tiêu tiếp tục củng cố ổn định, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng quy mô hoạt động gắn với khả năng quản trị rủi ro; chủ động xây dựng lộ trình cổ phần hóa và sẵn sàng cổ phần hóa khi có chỉ đạo của Chính phủ, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Ngân hàng tốt nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

Với dư nợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm 70%/tổng dư nợ, chiếm 51% thị phần tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này, Agribank với gần 30 năm phát triển luôn khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tin dụng “Tam nông”. Agribank hiện đang triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Agribank là NHTM chủ lực trong triển khai Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Agribank hiện đi đầu trong cho vay Hộ sản xuất và cá nhân với gần 04 triệu khách hàng trên cả nước với dư nợ trên 497.000 tỷ đồng, chiếm trên 66% dư nợ cho vay nền kinh tế. Đồng thời cũng là ngân hàng triển khai cho vay hộ sản xuất và cá nhân thông qua tổ liên kết lên tới trên 48.000 tổ với trên 1.230.000 thành viên đang dư nợ.

Nguồn vốn của Agribank đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng thu nhập cho khách hàng, ổn định các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam, cùng ngành Ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình phát triển nền kinh tế đất nước, đặc biệt là giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp trên lộ trình xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.

Với những đóng góp tích cực đối với thị trường tín dụng “Tam nông”, năm 2016 Agribank vinh dự nhận được giải thưởng “Dịch vụ tài chính vi mô tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí uy tín thế giới The Asian Banker trao tặngvàgiải thưởng “Ngân hàng tốt nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn Đông Nam Á” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

Đi đầu phát triển cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích

Trên nền tảng thế mạnh về hạ tầng cơ sở vật chất, mạng lưới, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, Agribank hiện cung ứng cho thị trường thanh toán trên 200 SPDV ngân hàng hiện đại, tiện ích. Khách hàng sử dụng các sản phẩm thanh toán, sản phẩm tín dụng, thẻ, tài khoản thanh toán… ngày càng tăng. Với những nỗ lực của toàn hệ thống trong thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ đã góp phần tăng tỷ trọng doanh thu ngoài tín dụng của Agribank tăng 19,5% so với năm 2015.

Agribank có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình thực hiệnchủ trương thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, xây dựng nền tài chính điện tử hiện đại, văn minh, minh bạch. Thông qua mở rộng SPDV ngân hàng bán lẻ với nền tảng là dịch vụ thanh toán cá nhân, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ “thu hộ” cho các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, bảo hiểm…; triển khai các chương trình khuyến mại, khuyến khích hàng hàng sử dụng SPDV thanh toán, kiều hối, thẻ và nhiều SPDV khác trên cơ sở phát triển các tiện ích mới của các SPDV và kênh thanh toán… nhiều SPDV Agribank được quảng bá, giới thiệu đến khách hàng và được ngày càng nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu, lựa chọn sử dụng. Đến cuối năm 2016, có gần 12 triệu khách hàng sử dụng các sản phẩm huy động vốn, trên 3.6 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, trên 9.5 triệu tài khoản thanh toán, số lượng thẻ đang hoạt động tăng 22% so với đầu năm…

Năm 2016 những nỗ lực của Agribank trong hoạt động phát triển SPDV được ghi dấu ấn với 02 giải thưởng Sao Khuê dành cho sản phẩm Agribank E-Mobile Banking và Hệ thống Thanh toán và phát hành Thẻ Chip chuẩn EMV. Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng giải thưởng “Ngân hàng lớn nhất về hệ thống và dịch vụ ATM”.

Ngân hàng vì cộng đồng

Luôn ý thức trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, hàng năm, Agribank dành trung bình 400 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện với nhiều hình thức khác nhau.

Thông qua nguồn kinh phí do cán bộ viên chức hệ thống trích ngày lương đóng góp ủng hộ các Quỹ an sinh xã hội, Agribank trích nguồn kinh phí từ hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng,giàu ý nghĩa nhân văn. Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là đối tượng được Agribank ưu tiên lãi suất cho vay thấp hơn các đối tượng khác từ 1-2%. Kể cả trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ tái cơ cấu, mỗi năm bằng tài chính của Ngân hàng, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với 8 đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Agribank đã triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi, hỗ trợ khách hàng như: Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng xuất khẩu; Cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; Chương trình dành 15.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng với Agribank; chương trình tín dụng ưu đãi đầu tư cho “Nông nghiệp sạch” với quy mô tài trợ vốn 50.000 tỷ đồng và hàng loạt các chính sách hỗ trợ ngư dân, hộ sản xuất, doanh nghiệp chịu thiệt hại và bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung. Agribank để lại nhiều dấu ấn khi “mở đường” cho sự quan tâm và nhập cuộc của toàn xã hội đối với vấn đề phát triển nông nghiệp sạch thông qua dành gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn. Với mục đích góp phần phát huy vai trò của truyền thông đa phương tiện trong phát triển nông nghiệp sạch, Agribank đồng hành cùng Chương trình “Nông nghiệp sạch – Cho người Việt Nam, cho Thế giới” phát sóng trên VTV1 nhằm giới thiệu, quảng bá tới khán giả truyền hình trong và ngoài nước các loại nông sản Việt, các vùng nông nghiệp nổi tiếng, thúc đẩy phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch đang dần được hình thành trên toàn quốc; chung tay cùng Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa phương và người nông dân cùng mục tiêu xây dựng thành công quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển an toàn, bền vững.

Với những đóng góp tích cực cùng ngành Ngân hàng góp phần đảm bảo an sinh xã hội về chất và lượng, Agribank không chỉ được ghi nhận là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Việt Nam, mà còn từng bước vươn ra khu vực khi được nhận giải thưởng “Ngân hàng thực hiện tốt nhất an sinh xã hội Đông Nam Á”.

Từ kết quả tốt đẹpcùng nhiều giải thưởng đạt được trong năm 2016, Agribank tiếp tục chuyển mình với một nền tảng nội lực mới, tâm thế kinh doanh mới, có những bước đi vững chắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục tự tin khẳng định vai trò chủ lực của NHTM tầm vóc quốc gia trên thị trường tài chính nông thôn, là Ngân hàng then chốt góp phần quyết định đến quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp, chung tay cùng ngành Ngân hàng giữ vai trò “huyết mạch” đối với nền kinh tế đất nước.