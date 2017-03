TPO - Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết Bộ Công Thương đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) vào Việt Nam.

Theo đó, các công ty Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd và Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd sẽ chịu mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 29,4%. Các công ty Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. và Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd chịu mức thuế chống bán phá giá tạm thời với mức 21,18%. Các công ty khác của Trung Quốc bị áp thuế với mức 36,33%.

Biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung, áp dụng từ ngày 5/4 tới. Đây cũng là mức biên độ phá giá mà Cục Quản lý cạnh tranh đã đề xuất trong kết luận điều tra sơ bộ công bố ngày 4/3 vừa qua.

Theo quyết định này, thời hạn mức thuế tạm thời áp dụng dự kiến kéo dài trong 120 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Theo kết luận của cơ quan điều tra Việt Nam, các sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc nói trên có hiện tượng bán phá vào thị trường Việt Nam, gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước.