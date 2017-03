TPO - Báo cáo từ New Zealand cho biết, Apple đã không thanh toán bất kỳ khoản thuế nào ở New Zealand trong một thập kỷ, dù công ty con của “ông lớn” công nghệ này kiếm được hàng tỷ USD. Đáng nói, Apple thực hiện điều này một cách hợp pháp.

Apple không đóng thuế cho các khoản thu kiếm được ở New Zealand trong suốt 10 năm.

Kết quả điều tra mới đây của New Zealand Herald cho thấy, Apple đã không thực hiện nghĩa vụ tại Văn phòng Cục Thuế vụ New Zealand kể từ năm 2017 cho các hoạt động kinh doanh của công ty con, Apple Sales New Zealand, tại quốc gia này.

Theo báo cáo tài chính, doanh số bán hàng của Apple Sales New Zealand lên đến 4,2 tỷ USD trong thập kỷ qua. Công ty này cũng trích 34 triệu USD để trả thuế thu nhập, tuy nhiên toàn bộ số tiền trên được chuyển cho cơ quan thuế ở Úc, thay vì ở nơi đặt trụ sở công ty con tại New Zealand.

Được biết, Apple Sales New Zealand được đăng ký giấy phép kinh doanh theo một công ty mẹ có trụ sở ở Úc. Thỏa thuận về thuế giữa New Zealand và Úc có từ năm 2007 cho phép, công ty con chuyển toàn bộ doanh thu về công ty mẹ để tính thuế thu nhập chung.

Deborah Russell, một giảng viên cao cấp tại khoa kế toán thuộc Đại học Massey (New Zealand), cách sắp xếp thuế của Apple tại New Zealand là có giá trị pháp lý. “Vấn đề đặt ra ở đây thuộc phạm trù đạo đức”, theo nữ giáo sư.

Bà Russell cho biết, “rất ngạc nhiên” khi Apple tuyên bố, khoản thuế trên tính toán ở mức thuế suất 30%, theo tỷ lệ ở Úc, cao hơn 2% so với mức của New Zealand. Bởi nếu như vậy, “ông lớn” công nghệ này sẽ phải chi số tiền lớn hơn con số đưa ra gấp nhiều lần.

“Đứng trên quan điểm của Australia, tôi hy vọng Cơ quan Thuế vụ Australia (ATO) xem xét lại những gì Apple đang làm”, bà Russell bình luận.

James Shaw, đồng chủ tịch Đảng Xanh New Zealand, cũng lên tiếng: “Tôi thực sự thích các sản phẩm của Apple, chúng rất sáng tạo nhưng có vẻ như bộ phận thuế của họ còn sáng tạo hơn cả đội ngũ thiết kế sản phẩm”.

Trong khi đó, đại diện Apple cho biết trên Guardian Australia: “Chúng tôi tuân theo luật lệ và đóng thuế dựa trên những gì chúng tôi kiếm được, tại bất kỳ nơi nào chúng tôi hoạt động. Apple muốn trở thành một lực lượng tốt và chúng tôi tự hào về những đóng góp mà chúng tôi đã thực hiện ở New Zealand trong thập kỷ qua”.

Theo người này, Apple trả phần lớn các khoản thuế ở Mỹ, nơi sản phẩm và dịch vụ được tạo ra, đồng thời nhấn mạnh tổ chức này đóng góp thuế lớn nhất thế giới.

Tháng 8/2016, tập đoàn công nghệ này bị Ủy ban châu Âu buộc phải trả khoản thuế kỷ lục 20 tỷ USD cho chính phủ Ireland, sau khi có kết luận Apple lợi dụng các quy tắc ưu tiên tại vùng lãnh thổ này để áp mức thuế suất chỉ 2% trên tổng thu nhập quốc tế.