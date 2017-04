TPO - Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận các xe ô tô biếu tặng các địa phương.

Tổ công tác liên ngành gồm đại diện Bộ Tài chính, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

Tổ công tác sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do các doanh nghiệp biếu, tặng tại một số địa phương, báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng.

Tổ công tác được thành lập để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Chính phủ đã thống nhất yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận xe biếu, tặng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát tổng số xe ô tô dư thừa để điều chuyển cho bộ, ngành và địa phương có nhu cầu phục vụ công tác được giao. Trường hợp sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức có liên quan thanh lý xe ô tô, thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công.

Dư luận từng “dậy sóng” khi thông tin hàng loạt địa phương bị phát hiện nhận xet biếu, tặng của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh mình.

Điển hình là việc tỉnh Cà Mau nhận và sử dụng 2 xe Lexus do Cty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý tặng. Tiếp đó, là thông tin tỉnh Nghệ An nhận 2 xe Land Cruiser V8 do Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tặng. Hay trường hợp Đã Nặng nhận và sử dụng xe Toyota 5 chỗ cũng do doanh nghiệp tặng… Những xe này đều có giá trị nhiều tỷ đồng, nhưng sau khi báo chí đưa tin, Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương đã trả lại doanh nghiệp.