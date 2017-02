Doanh thu từ bán bò tăng 37% trong năm 2016, đạt gần 3.537 tỷ đồng, song chưa thể giúp cải thiện nhiều bức tranh tài chính chung của Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ hơn 1.400 tỷ đồng trong năm 2016.

Theo báo cáo tài chính năm mới công bố, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) ghi nhận doanh thu năm 2016 đạt 6.460 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu từ bán bò và bán bất động sản đầu tư tăng cao nhất, còn các hoạt động nông nghiệp khác như bán mủ cao su, bắp và các sản phẩm từ đường chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ.

Năm 2016, riêng doanh thu từ bán bò đem về cho Hoàng Anh Gia Lai 3.537 tỷ đồng (55% tổng doanh thu), tương đương gần 10 tỷ đồng mỗi ngày. Mặc dù vậy, lợi nhuận gộp từ mảng này chỉ đóng góp 35% trong tổng lợi nhuận gộp do giá vốn tăng tới 77%, lên gần 3.200 tỷ đồng.Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng lớn nhất của tập đoàn này khi ăn mòn hết phần lợi nhuận từ hoạt động. Năm 2016, doanh nghiệp của Bầu Đức ghi nhận gần 1.700 tỷ đồng chi phí tài chính, với chi phí lãi vay 1.557 tỷ đồng, tăng 44,3% so với năm 2015.Kết thúc năm, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ sau thuế gần 1.415 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với kế hoạch lỗ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.Theo báo cáo tài chính, tính đến hết năm 2016, doanh nghiệp của Bầu Đức đã nhận hơn 1.937 tỷ đồng tiền khách hàng ứng trước mua dự án thủy điện, tăng thêm khoảng 500 tỷ đồng trong quý IV/2016.Kết thúc năm, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tăng gần 3.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn hình thành tài sản tăng thêm trong năm lại chủ yếu từ nợ phải trả, bao gồm nguồn người mua trả tiền trước ngắn hạn và vay dài hạn.Tính đến 31/12/2016, nợ phải trả của doanh nghiệp này là hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó nguồn đi vay đạt hơn 27.300 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. So với đầu năm, vay ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai giảm 1.725 tỷ đồng nhưng vay dài hạn tăng lên gần 2.000 tỷ đồng.Trong đó, khoản vay từ trái phiếu phát hành cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty chứng khoán BIDV (BSC) trị giá 6.546 tỷ đồng có ngày phát hành là 31/12/2016, thời hạn đến cuối năm 2021. Ngoài ra, danh tính của tổ chức đã mua 930 tỷ đồng trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai ngày 29/12/2016 cũng được tiết lộ qua báo cáo tài chính là Công ty chứng khoán Phú Gia.