TPO - Chiều 28/2, Bộ Công Thương khẳng định, trang facebook quảng cáo bán xe điện bánh to 499.000 đồng/chiếc đăng kèm quyết định của Cục Xúc tiến Thương mại cho phép bán khuyến mại sản phẩm xe điện có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

Theo Bộ Công Thương, những ngày gần đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về hoạt động khuyến mại đối với sản phẩm xe điện bánh to tại thị trường Việt Nam do Công ty Cổ phần Harley Việt Nam (Harley Việt Nam) thực hiện. Để thu hút người tham gia, trang facebook có tên gọi "Công ty cổ phần xe điện Harley Việt Nam” quảng cáo bán 30.000 xe máy điện với giá siêu khuyến mại 499.000 đồng/chiếc trong khi giá xe gốc (cũng do đơn vị này công bố) là 9.469.000 đồng/chiếc.

Để tạo lòng tin cho người mua, trang facebook này còn đăng hình ảnh công văn số 43/XTTM-QLXTTM ngày 22 tháng 2 năm 2017 của Cục Xúc tiến thương mại gửi Công ty Cổ phần Harley Việt Nam xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại cho công ty này. Thông tin bán xe giá siêu rẻ nói trên đã được hàng chục nghìn người link, chia sẻ (share) và đăng ký mua hàng.

Trước những dấu hiệu bất thường trong việc bán hàng khuyến mại nói trên, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) khẳng định không tiếp nhận hồ sơ từ doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Công ty Cổ phần Harley Việt Nam, không xác nhận chương trình khuyến mại và không phát hành văn bản như được đăng tại địa chỉ mạng xã hội nêu trên. Việc đăng tin như đã nêu có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật hiện hành.

“Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Xúc tiến thương mại đã gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành”, Bộ Công Thương cho biết.