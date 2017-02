TP - Ngày mùng 6 Tết, tại trụ sở Tập đoàn Sao Mai, đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang (Trưởng đoàn), các đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Long Xuyên đã có cuộc họp đầu năm với Tập đoàn Sao Mai để bàn kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch và năng lượng mặt trời, vốn được xem là đòn bẩy cho kinh tế tỉnh nhà giai đoạn 2017 - 2020.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (trái) và ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai (phải) tại buổi làm việc. Phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn

Thông tin từ Sở VH-TT-DL An Giang cho biết mỗi năm An Giang đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước, chủ yếu là du lịch tâm linh, dẫn đầu vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, lượng khách lưu trú tại tỉnh chưa nhiều. Theo ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai, tiềm năng du lịch đến từ điều kiện khách quan, nhưng biến tiềm năng thành khả năng phụ thuộc vào tầm nhìn và ý chí của con người. Với mong muốn đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ngay từ khi sở hữu và chi phối Công ty CP Du lịch An Giang, Sao Mai đã nỗ lực làm cho du lịch “trở mình”. Cụ thể, Sao Mai đang nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể và chuẩn bị hồ sơ để đầu tư toàn diện, nâng cấp khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp (H.Tri Tôn), biến nơi này thành địa điểm thu hút khách thập phương. Bên cạnh đó, để “níu chân” du khách, Sao Mai cũng đề xuất đầu tư thêm khu resort Núi Cấm (H.Tịnh Biên) với quy mô 150 phòng, đầy đủ cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách đến tham quan, nghĩ dưỡng. Riêng tại TP.Châu Đốc, Sao Mai có kế hoạch triển khai xây dựng khách sạn đạt chuẩn 5 sao tại khu vực Bến Đá Núi Sam và khu du lịch sinh thái đạt chuẩn 5 sao tại P.Vĩnh Mỹ. Với ý chí bứt phá để phát triển du lịch, Sao Mai đã đề xuất một số chính sách đặc thù tạo ra sự khác biệt hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư cùng với Sao Mai khai thác hết tiềm năng du lịch, biến An Giang thành điểm đến lý tưởng. Bên cạnh đó, Sao Mai cũng đề xuất với tỉnh nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các dịch vụ du lịch ở rừng tràm Trà Sư (H.Tịnh Biên) với mong muốn phục vụ du khách, thực hiện mục tiêu đưa Công ty CP Du lịch An Giang trở thành doanh nghiệp nổi tiếng giai đoạn 2017 - 2020. Khai thác năng lượng mặt trời

Khi nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt thì xu hướng đi tìm nguồn năng lượng khác thay thế là điều tất yếu. Tận dụng lợi thế vị trí địa lý VN nằm trên đường xích đạo và có nhiều đất triền núi, Sao Mai đã ký hợp đồng và thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Koyo (Nhật Bản) để xây dựng nhà máy phát điện dùng pin năng lượng mặt trời (NLMT). Theo đó, nhà máy đầu tiên của Sao Mai đặt tại xã An Hảo (H.Tịnh Biên), diện tích 274,5 ha, tổng công suất 210 MW, vốn đầu tư khoảng 5.500 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã được trình lên Bộ Công thương để xin giấy phép. Ngoài ra, Sao Mai còn đề xuất với tỉnh thực hiện thêm một dự án tại khu Công nghiệp đã được tỉnh quy hoạch thuộc xã Xuân Tô (H.Tịnh Biên), với diện tích 200 ha, tổng công suất 150 MW. Sau buổi làm việc với Tập đoàn Sao Mai, một lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang chia sẻ: “Lãnh đạo tỉnh rất vui mừng khi Tập đoàn Sao Mai đã đề xuất những dự án có nhiều triển vọng cho kinh tế tỉnh nhà. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa để Sao Mai có thể đột phá phát triển, tạo nên bức tranh mới về du lịch của tỉnh nhà. Phải làm sao để thời gian tới, khi nhắc đến An Giang, du khách không chỉ nghĩ đến du lịch mà còn biết đến là một nơi tập trung nhiều nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn trong khu vực ĐBSCL”. Chưa đầy 5 năm qua, Tập đoàn Sao Mai đã có những “cú nhảy” ngoạn mục về qui mô sở hữu các công ty thành viên. Vốn điều lệ của Tập đoàn hiện lên gần 6.000 tỉ đồng và nguồn nhân lực gần 8.000 người.