TPO - Ngày 20/1, ông Đoàn Quốc Khởi, GĐ Sở tài chính Cà Mau cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xem xét, xử lý hàng loạt vi phạm Vietlott.

Theo đại diện một số công ty xổ số truyền thống, nguyên nhân doanh thu XSKT giảm là do.... Vietlott. Ảnh minh họa

Kết quả kiểm tra, có khoảng 10.000 vé/kỳ xổ số điện toán (Vietlott) tiêu thụ mỗi kỳ (3 ngày). Những người kinh doanh cho biết, nguồn vé in sẵn từ TP HCM hoặc TP Cần Thơ chuyển về cho các đại lý, hộ kinh doanh, người bán lẻ… tất cả các huyện, thành phố tỉnh Cà Mau.

Đoàn kiểm tra phát hiện hàng loạt sai phạm về hình thức, địa bàn kinh doanh, quảng cáo và giá cả chênh lệch cao hơn 2.000đ loại vé 10.000đ. Nghiêm trọng hơn, Vietlott không có thiết bị đầu cuối và không có đại lý chính thức thiết bị đầu cuối. Nhiều đại lý xổ số kiến thiết, hộ kinh doanh và người bán lẻ đều rất lo sợ giả mạo vé Vietlott và những hệ lụy của trò gian dối này.

Ông Đoàn Quốc Khởi, GĐ Sở tài chính Cà Mau cho biết, đã báo cáo Bộ Tài chính chấn chỉnh, xử lý hoạt động kinh doanh Vietlott. Trước mắt, các cơ quan thông tin đại chúng và chính quyền cần tuyên truyền người dân cảnh giác về Vietlott kinh doanh đúng pháp luật.

Trước đó ngày 17/1, Hội đồng Xổ số Kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam tổ chức hội nghị lần 109 tại Sóc Trăng. Lãnh đạo 21 doanh nghiệp xổ số từ Lâm Đồng đến Cà Mau cùng đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tham dự. Điều khiến các 21 doanh nghiệp XSKT lo lắng là doanh thu giảm.

Theo đại diện một số công ty xổ số truyền thống, nguyên nhân doanh thu XSKT giảm là do.... Vietlott. Cụ thể là vé số điện toán do Vietlott phát hành được bán tràn lan ở những địa phương mà đơn vị chưa gắn thiết bị đầu cuối. .



Ông Lưu Hoàng Tân-Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp, cho rằng vé điện toán in sẵn của Vietlott được bán sai địa bàn ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ của vé truyền thống.



“Vietlott nói vé điện toán bán sai địa bàn là do người dân mua về. Người dân mua nhưng tại sao vé được in lúc 24h. Không ai đi mua vé số lúc nửa đêm và mua một lần cả nghìn vé thì cần phải xem lại”-ông Tân bức xúc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng giám đốc Vietlott, khẳng định doanh nghiệp không có chủ trương cho đại lý in sẵn để bán sai địa bàn. Ngay từ đầu, doanh nghiệp đã tìm cách tránh cạnh tranh trực tiếp với vé truyền thống mà cụ thể là hoa hồng đại lý chỉ 8%, trong khi vé truyền thống đến 15%. Theo ông Đạm, Vietlott và các công ty xổ số truyền thống đều phát hành thông qua đại lý. Đại lý thì mình có hợp đồng ràng buộc rõ ràng, còn người bán dạo không ký hợp đồng thì làm sao quản lý được.

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, thời gian qua, Vietlott đã có văn bản gửi cho các tỉnh, thành để địa phương phối hợp chấn chỉnh hoạt động xổ số, trong đó có vé điện toán. Các địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý những người tự ý đưa vé điện toán về bán nên doanh thu của công ty đang giảm từ 30 tỷ xuống hơn 10 tỷ đồng/ngày.