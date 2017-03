Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, gà đông lạnh của Mỹ được bán với giá rất rẻ, từ 10.000 – 12.000 đồng/kg là hiện tượng không bình thường.

Cẩn trọng với thịt gà đông lạnh nhập khẩu giá rẻ. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Theo ông Trần Duy Khanh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết: “Hiệp hội gia cầm các tỉnh phía Nam vừa báo cáo, có hiện tượng gà Mỹ nhập khẩu được bán với giá rất rẻ từ 10.000 – 12.000 đồng/kg tại khu vực phía Nam. Mức giá này là vô lý, vì chi phí nuôi mỗi con gà hết khoảng 20.000 – 25.000 đồng tiền thức ăn.

Nhập về Việt Nam, thịt gà đông lạnh nhập khẩu phải chịu thêm 20% thuế, cộng thêm các khoản phí khác thì giá thịt gà không thể dưới 30.000 đồng/kg.



Do vậy, “không loại trừ gà nhập về là những loại không đảm bảo chất lượng, gà thải loại, tồn kho đã lâu hoặc diện tạm nhập tái xuất nhưng lại không tái xuất, tiêu thụ trong nước”, ông Khanh cho biết thêm.



Lý giải về việc giá đùi gà Mỹ rẻ, ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng: “Đùi gà Mỹ nhập khẩu rẻ do nước này và một số nước trên thế giới chỉ ăn ức gà. Các sản phẩm khác như: cổ, cánh, chân, đùi, lòng mề gà… không được ưa chuộng. Do vậy, họ bán những sản phẩm này với giá rẻ sang các nước châu Á, trong đó có Việt Nam”.



Theo tìm hiểu của phóng viên, các siêu thị tại Hà Nội như: Fivimart, Big C, Aeon… không xuất hiện các loại thịt gà nhập khẩu giá rẻ. Tại đây, giá gà đùi nhập khẩu được bán 39.000 – 40.000 đồng/kg.



Tuy nhiên, mức giá trên vẫn rẻ hơn nhiều so với gà sống bán tại các chợ dân sinh, chị Thu Dung một bà nội chợ mua gà tại chợ Thành Công cho biết: “Gà ta được bán với giá từ 100. 000 – 120.000/ kg. Mức giá này không thay đổi từ sau Tết tới nay. Mặc dù giá cao nhưng mua gà sống thịt tươi, ngon hơn. Gà trong siêu thị không biết đã nhập về từ bao giờ, chất lượng ra sao nên tôi hiếm khi mua gà siêu thị nhập khẩu”.



Trong khi đó, hiện nay, giá gà sống tại khu vực Đông Nam Bộ đang được bán với mức 18.000 – 20.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi vẫn đang lỗ 2.000 – 3.000 đồng/kg.



Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong tháng 1/2017, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 7.000 tấn thịt gà (nhập chính ngạch). So với tháng 12/2016, lượng gà đông lạnh nhập khẩu giảm gần 30 % về số lượng và giảm 31,2% về giá trị. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gà nhập khẩu đã giảm 44,8% về lượng. Giá nhập cũng không thấp, khoảng 0,87 USD/kg (khoảng 20.000 đồng/kg thịt gà).