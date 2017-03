Nhìn lại tình hình cháy nổ năm 2016, trên cả nước đã xảy ra 3.006 vụ cháy. Trong đó có 1.229 vụ cháy tại các cơ sở và 1.290 vụ cháy nhà dân. Theo Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TPHCM, điều đáng lưu ý là các vụ cháy xảy ra do chập điện chiếm đến hơn 70%.

Nhân viên Điện Quang tư vấn miễn phí cho khách hàng về các sản phẩm sử dụng nguyên liệu chống cháy

Tình hình cháy, nổ diễn ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tập trung chủ yếu khu nhà dân, nhà liền kề và một số loại hình cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ gồm: khu công nghiệp, chung cư, cơ sở cho thuê mặt bằng để kinh doanh. Ngoài ra, năm 2016 nổi lên tình hình cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí như vũ trường, quán bar, karaoke. Cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra 29 vụ, gây thiệt hại 931,8 tỷ đồng, làm chết 13 người, bị thương 4 người. 23 vụ nổ làm chết 7 người, bị thương 48 người, thiệt hại về tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng.

Qua điều tra và phân tích, có thể thấy rằng một trong những nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ có liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện không an toàn dẫn đến chập điện và cháy nổ. Bất cứ thiết bị điện nào trong quá trình sử dụng cũng có thể gặp phải sự cố, nhẹ thì chập điện, hỏng hóc, nặng thì có thể dẫn đến cháy nổ rất nguy hiểm. Đặc biệt, với các thiết bị thiết yếu, được sử dụng rộng rãi và liên tục như bóng đèn – ổ cắm thì càng phải đặt tính an toàn lên hàng đầu.

Để hạn chế tối đa sự cố chập cháy do điện, cần phải nắm được cách sử dụng và lắp đặt các thiết bị điện, ít nhất hạn chế nguyên nhân cháy nổ do sử dụng các thiết bị điện không an toàn. Sau đây là một số lưu ý từ các chuyên gia để có thể hạn chế tình trạng cháy nổ có liên quan đến các thiết bị đèn điện.

Đầu tiên chính là việc lựa chọn thiết bị đèn điện: đây là khâu quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống đèn điện trong gia đình hoặc cơ sở kinh doanh, sản xuất hoạt động an toàn và hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro cháy nổ có thể xảy ra.

Trên thực tế, thị trường bóng đèn – thiết bị chiếu sáng hiện nay đang ngày càng trở nên đa dạng hơn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn. Tuy vậy, chính sự đa dạng này cũng gây ra sự bối rối khi tìm hiểu và quyết định chọn mua sản phẩm.

Chính vì thế người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, công nghệ sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng và được chứng nhận, sử dụng vật liệu và linh kiện an toàn. Tiêu biểu như các sản phẩm từ Điện Quang với công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, chip LED tiêu chuẩn Bắc Mỹ, nhựa chống cháy và đã đạt chứng nhận Nhãn Xanh Việt Nam.

Nói thêm về các sản phẩm LED của Điện Quang – một thương hiệu Việt Nam đã rất quen thuộc với người tiêu dùng. Các bóng đèn LED Điện Quang đều sử dụng công nghệ LED SMD thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm đến 80% điện năng tiêu thụ với tuổi thọ chiếu sáng trung bình lên tới hơn 30.000 giờ. Thân đèn được thiết kế bằng nhựa PBT, IPC có khả năng chống cháy và chịu nhiệt cao – đây chính là yếu tố nâng cao tính an toàn của sản phẩm.

Với những yếu tố mang đến sự an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường, sản phẩm của Điện Quang không những được người tiêu dùng trong cả nước tin tưởng lựa chọn suốt hơn 40 năm qua mà còn được đón nhận tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thứ hai, ở khâu lắp đặt và sử dụng: trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống điện, nên xem xét và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia, dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp để phù hợp với từng đặc điểm và nhu cầu sử dụng - ví dụ như dịch vụ Dien Quang Care chuyên tư vấn thiết kế và sản phẩm miễn phí.

Cuối cùng, người tiêu dùng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay mới các thiết bị điện để phát hiện nguy cơ cháy nổ do thiết bị điện và thiết bị chiếu sáng, thay thế ngay các thiết bị đã có dấu hiệu cũ kỹ, hư hỏng hoặc đã quá hạn sử dụng.

Đảm bảo được các yếu tố nói trên, người tiêu dùng có thể an tâm hơn về tính an toàn của các thiết bị đèn điện – chiếu sáng. Không còn canh cánh mối lo về phòng chống cháy nổ, người tiêu dùng mới có thể thoải mái tận hưởng không gian sống yên bình ngay tại chính ngôi nhà thân yêu của mình.