TP - Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong quý I/2017 Việt Nam đã chi gần 900 triệu USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng 33,36% so với cùng quý năm trước đó.

Trong quý I/2017, Italia là thị trường Việt Nam nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lớn nhất với hơn 21 triệu USD, tăng 572,06% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai là Philippines với hơn 6 triệu USD, tăng 218,04% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Canada với hơn 6 triệu USD, tăng 164,74% so với cùng kỳ, sau cùng là Chilê với gần 3 triệu USD, tăng 110,65% so với cùng kỳ.

Ngoài các thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Hoa Kỳ, Áo, Indonesia, UAE với kim ngạch đạt 104 triệu USD, 27,9 triệu USD, 27 triệu USD; 26 triệu USD.