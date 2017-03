TPO - Ngày 9/3, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) đã trao đổi với báo chí liên quan đến đoàn xe buýt trên tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa đội giá cao.

Theo ông Tuấn, đoàn xe BRT có giá trên 5 tỷ đồng/xe là do vượt trội về mọi mặt so với xe buýt thông thường

Ông Phạm Hoàng Tuấn thông tin, dư luận những ngày qua cho rằng hạng mục tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa thuộc Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội có 3 gói tăng chi phí cao.

Cụ thể, gói thầu đoàn xe buýt, gói thầu bảo hiểm công trình và gói thầu tăng cường thể chế. Với gói thầu đoàn phương tiện (trên 30 xe), có giá mua 5,03 tỷ đồng/xe (trong khi giá trên thị trường cùng chủng loại xe khoảng 3,3 tỷ/chiếc - PV), ông Tuấn cho biết, sở dĩ xe có giá thành cao do bốn nguyên nhân.

Ông Phạm Hoàng Tuấn

Thứ nhất, các yêu cầu đặt ra với việc vận hành của buýt BRT cao hơn với buýt thường hiện nay, nổi bật nhất như thiết kế sàn thấp. Để làm được sàn thấp như hiện nay, theo ông Tuấn cầu xe phải được đặt làm bằng công nghệ mới, hiện đại nhất, công nghệ này khác với công nghệ làm cầu xe buýt thường đang chạy trên đường Hà Nội lâu nay.

Thứ hai, hộp số của xe buýt BRT là hộp số tự động, phanh thuỷ lực, so với xe buýt thường, xe chỉ là số sàn thông dụng.

Thứ ba, động cơ của xe buýt BRT là động cơ nhập từ Nhật, trong khi động cơ của xe buýt thường hiện nay là của Hàn Quốc.

Thứ tư, nội thất của xe BRT được sản xuất theo đơn đặt hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trong khi đó nội thất của xe buýt thường chưa đáp ứng được tiêu chuẩn này.

Với thông tin chỉ trong khoảng 1 tháng chủ đầu tư đã huỷ và đấu thầu tới 2 lần và giá thành cũng khác nhau? Ông Tuấn cho rằng, sự việc bên mời thầu đã hủy thầu đối với đơn vị tham dự thầu đầu tiên là Liên danh Openasia Equipment Limited - Volvo Bus là có. Lý do, trong quá trình đàm phán hợp đồng, liên danh này không đáp ứng các điều kiện an toàn đề ra ban đầu trong hồ sơ dự thầu. Từ việc hủy thầu, mở lại cho đến phê duyệt nhà thầu mới là Liên danh Công ty CP Thiên Thành An - Công ty CP Ô tô Trường Hải đều được cơ quan chức năng và WB xem xét, chấp thuận. Về thời gian giữa hai lần đấu thầu thực tế cách nhau khoảng 8 tháng chứ không phải một tháng như một cơ quan báo chí đã nêu.

Nội thất của xe BRT được cho là sản xuất theo đơn đặt hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

Buýt BRT được cung cấp theo đơn đặt hàng

Trong ngày 9/3, đơn vị trúng thầu gói cung cấp đoàn phương tiện xe buýt BRT là liên danh Công ty CP Thiên Thành An - Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) cũng đã thông tin đến báo chí một số nội dung cũng như bảng thông số kĩ thuật của xe BRT với các dòng xe tương đương cùng chủng loại trên thị trường được hãng Hyundai (Hàn Quốc) sản xuất. Cụ thể, thông báo của liên danh cho rằng: Với vai trò là đơn vị trúng thầu gói cung cấp sản phẩm trong Gói thầu đoàn xe BRT, chúng tôi cung cấp một số thông tin liên quan đến sản phẩm nội dung mà một cơ quan báo chí đã phản ánh.

Theo đó, về thông số kĩ thuật, bài báo đưa ra 2 sản phẩm không đồng nhất về nguồn gốc xuất xứ, chủng loại sản phẩm, các thông số kĩ thuật… để so sánh. Thực tế, xe BRT được đặt hàng mua trên cơ sở có các đặc tính kỹ thuật cao hơn. Cụ thể, động cơ BRT là động co Hino được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III. Hộp số tự động 6 cấp cùng với hệ thống cầu trước, cầu sau với cơ cấu phanh đĩa tại 4 bánh xe. Tất cả được cung cấp bởi tập đoàn ZF - Cộng hòa Liên Bang Đức. Ngoài ra hộp số tự động tích hợp thêm hệ thống phanh thuỷ lực rất hiện đại (hầu hết các xe Bus đang lưu hành tại Việt Nam cũng như nhập khẩu không có trang bị hệ thống này).

Ngoài ra BRT còn có hệ thống treo khí nén nhập khẩu đồng bộ cùng với hệ thống cầu (trước, sau) do ZF(Đức) sản xuất. Hệ thống treo kết hợp với hệ thống điều khiển độ cao sàn xe tự động E.C.A.S (nâng, hạ, nghiêng sang 1 bên để phục vụ cho xe lăn dễ dàng lên xuống) của tập đoàn Wabco (Cộng hòa Liên bang Đức). “Đây là hệ thống chuyên dụng đặc biệt áp dụng cho những dòng City bus theo tiêu chuẩn Châu Âu và hiện tại các xe Buýt đang lưu hành tại Việt Nam chưa trang bị”, đại diện liên danh thông tin.