TP - Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (Hose: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo riêng quý 4/2016. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 72,44 tỷ đồng đưa lợi nhuận hợp nhất năm 2016 dự kiến là 1.060 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu quý 4 của doanh nghiệp này đạt 563 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm, SSI ghi nhận tổng doanh thu lên tới 2,254 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 72,44 tỷ đồng đưa lợi nhuận hợp nhất năm 2016 dự kiến là 1.060 tỷ đồng. Kết thúc năm, SSI đã có tổng tài sản là 12.902 tỷ đồng; trong đó mức vốn chủ sở hữu là 6.872, 87 tỷ đồng. Cùng với đó, SSI khẳng định vị thế số 1 trên cả hai sàn Hose và HNN với thị phần môi giới chứng khoán đạt 13,69 và 11,03%.

SSI cũng đã thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất coupon năm đầu tiên có khả năng là 8,5%. Tiền thu được từ phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động (trong đó có thể hiểu gồm có cho vay margin). Năm ngoái, trong các công ty chứng khoán niêm yết, SSI đã phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất coupon năm đầu tiên tới 7%. Đây có lẽ là mức lãi suất thấp nhất cho loại trái phiếu doanh nghiệp này.

Với việc huy động được trên 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong năm 2016, công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SAM) một lần nữa chứng minh trong ngành quản lý Quỹ tại Việt Nam.

Thời gian qua, công ty đã được tạp chí uy tín AsiaAsset Management bình chọn là công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam (Best Fund House in VietNam) – đánh dấu năm thứ 3 giành được danh hiệu cao quỹ này. Bà Lê Thị Lệ Ha Hằng, Tổng giám đốc SSIAM, lần thứ năm liên tiếp được vinh danh “Tổng giám đốc của năm” (CEO oh the Year).