TPO - Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đang đẩy nhanh dán tem niêm phong đồng hồ tổng đo lượng xăng tiêu thụ tại từng cột xăng của các cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Biện pháp này giúp tăng số tiền thuế thu được từ bán lẻ xăng dầu thêm bình quân 10-15% so với khi chưa thực hiện. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo chiều 31/3.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, kinh doanh xăng dầu có nhiều kiểu gian lận, ngành thuế rất trăn trở. Qua dán tem đồng hồ đo tại các cây xăng giúp kiểm soát sản lượng xăng bán ra, tránh trường hợp các cây xăng bán nhiều nhưng kê khai ít. Đồng thời, cũng ngăn chặn được tình trạng các cây xăng bán hóa đơn khống cho doanh nghiệp.

Theo ông Phụng, hiện ngành thuế đang xây dựng chính sách tiến tới áp dụng hóa đơn điện tử cho lĩnh vực xăng dầu. Để ai mua xăng cũng được xuất hóa đơn (như mua hàng trong siêu thị), thay vì lấy hóa đơn thủ công, mất thời gian như hiện nay. Đồng thời, việc quản lý bằng phần mềm cũng giúp cập nhật số liệu bán lẻ lên hệ thống ngành thuế để kiểm soát.

Tính tới nay, việc dán tem với đồng hồ tổng cây xăng đã thực hiện được tại 58/63 tỉnh thành cả nước, với hơn 10.000 cây xăng được dán tem. Kế quả bước đầu cho thấy, sau khi dán tem sản lượng xăng dầu tiêu thụ đều ghi nhận tăng, qua đó số thuế bảo vệ môi trường nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 10-15% so với khi chưa thực hiện (như Nghệ An tăng 20%, Quảng Ninh tăng 15%, Thái Bình tăng 14%...). Tổng cục Thuế kỳ vọng giải pháp này sẽ giám sát được sản lượng xăng dầu bán ra trên thị trường, để so sánh con số nhập khẩu, qua đó giám sát được tình trạng nhập lậu xăng dầu vào Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, xăng dầu là nguồn thu quan trọng với thu ngân sách của ngành thuế. Việc gián tem vừa chống thất thu thuế, vừa giúp đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Vì vậy, thời gian tới ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng các địa phương tiếp tục dán tem cho các cây xăng.

Theo Tổng cục Thuế, hiện có hơn 14.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, với khoảng 40- 50 nghìn trụ bơm xăng. Nhưng tới nay mới hơn 30.100 trụ bơm xăng được dán tem, vẫn còn 5 tỉnh thành chưa có những chỉ đạo để thực hiện dán tem tại các cây xăng trên địa bàn quản lý, gồm: TPHCM, Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ.