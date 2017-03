TPO - Tại buổi đấu giá The Geneva Watch Auction: Five do nhà đấu giá Phillips (Anh) tổ chức, ít nhất 7 chiếc đồng hồ Rolex hiếm có sẽ được rao bán, trong đó có một chiếc từng thuộc sở hữu của Bảo Đại.

Buổi đấu giá The Geneva Watch Auction: Five sẽ diễn ra vào hai ngày 13/5 và 14/5 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Tại đây, chiếc Rolex Reference 6062 mang tên “Bao Dai” được đưa ra đấu giá đầu tiên. Nhà bán đấu giá mô tả, đây là một trong những “chiếc Rolex có giá trị và được yêu thích nhất”, đồng thời thuộc mẫu vỏ hàu “phức tạp và tính biểu tượng nhất” của nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ. Trước phiên đấu giá, chiếc đồng hồ được ước tính giá trị hơn 1,5 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng). Chiếc Rolex Reference 6062 của vua Bảo Đại. Chiếc Rolex từng thuộc sở hữu của Bảo Đại, vị vua thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn ở Việt Nam. Ông đặt mua chiếc đồng hồ này vào mùa xuân năm 1954 ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, khi tham gia đàm phán về vấn đề chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương. Theo nhà đấu giá, toàn bộ phần vỏ và dây đeo của đồng hồ làm bằng vàng 18K, phần vỏ được trang bị tính năng chống nước đặc biệt, mặt đồng hồ màu đen có đính kim cương. Rolex “Bao Dai” là một trong 3 chiếc đồng hồ Rolex 6062 được thiết kế mặt số đính kim cương từng được bán ra, nhưng đặc biệt hơn khi có kim cương đính ở khung giờ chẵn và sở hữu Lịch Trăng theo yêu cầu từ Bảo Đại. Đây là lần thứ hai chiếc đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại được đưa ra đấu giá. Lần đầu tiên vào năm 2002 cũng tại phiên đấu giá của Phillips. Một nhà sưu tập tư nhận đã trúng thầu, với mức giá đắt nhất từng được mua thông qua đấu giá tính đến thời điểm đó.

Theo Forbes