TPO - Bộ KH&ĐT vừa cho biết, trong tháng 1/2017, cả nước có 8.990 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2016.

Đầu năm số DN thành lập mới tăng mạnh . ảnh minh họa, ảnh internet

Tổng vốn đăng ký đạt 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ 2016. Vốn đăng ký bình quân của một DN thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 40,9% so với tháng 1/2016. Tổng số lao động đăng ký làm việc tại các DN thành lập mới trong tháng là 104,1 nghìn người, bằng 83,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong tháng 1 còn có thêm 5.564 DN quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau một thời gian tạm dừng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong tháng đầu năm lên tới 14,6 nghìn DN.

Các lĩnh vực có số DN thành lập mới nhiều nhất gồm nghệ thuật, vui chơi và giải trí; y tế, hoạt động trợ giúp xã hội...

“Việc số lượng DN thành lập mới tiếp tục tăng cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Người dân và DN yên tâm bỏ vốn đầu tư kinh doanh”, một lãnh đạo Bộ KH&ĐT đánh giá.