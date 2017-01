TP - Năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành GTVT đặt ra, là giải quyết ùn tắc giao thông cả dưới đất và trên không, trong đó có giải quyết ùn tắc tại các thành phố lớn và tình trạng quá tải, ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất liên tục kẹt xe kinh hoàng. Ảnh: Ngô Bình.

Ùn tắc sân bay, Phó Thủ tướng vào cuộc

Sáng 10/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành GTVT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những kết quả ngành đã đạt được trong năm qua, như: Cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế; quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; giải quyết ùn tắc, giảm tai nạn…

Tuy vậy, theo Phó Thủ tướng, tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Do phương tiện cá nhân gia tăng, nhưng hệ thống hạ tầng chưa đầy đủ, đồng bộ, cùng với xu hướng dịch chuyển dân cư từ ngoại ô vào trung tâm. Đồng thời, ùn tắc cả ở cảng hàng không, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất, đe dọa tới an ninh, an toàn hàng không. Đây là vấn đề rất nan giải.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng đồng bộ các biện pháp giảm ùn tắc. Không chỉ quản lý phương tiện cá nhân, xây dựng hạ tầng, giải pháp quan trọng phải giảm số dân dịch chuyển vào trung tâm các thành phố. Nếu cứ để dân tập trung vào nội đô, có đầu tư thêm đường cũng vẫn tắc, phải phát triển các khu đô thị vệ tinh với hạ tầng đồng bộ, có việc làm để kéo dân ra khỏi trung tâm và kết nối giao thông đô thị tốt hơn, để giảm ùn tắc.

Với tình trạng ùn tắc đường hàng không, Phó Thủ tướng cho rằng, quy hoạch các cảng hàng không mới xong nhưng nay đã lạc hậu, quá tải. Quy hoạch đưa ra dự báo không chính xác, cả nước có 28 cảng hàng không, nhưng nhiều cảng nhỏ vừa xây xong đã quá tải. Nay phải điều chỉnh lại quy hoạch, nâng cấp, mở rộng một số cảng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch các cảng hàng không Việt Nam.

Riêng với điểm nóng sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng cho rằng, hiện sân bay này quá tải và ùn tắc nghiêm trọng, cả đường kết nối ra ngoài sân bay cũng tắc. Vì vậy, ngày 15/1 tới, Bộ GTVT phải có báo cáo quy hoạch mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất gửi Chính phủ, không trì hoãn được nữa. Theo đó, sẽ làm thêm 1 đường lăn, thêm 2 nhà ga, sắp xếp lại khu vực các nhà ga, tăng chỗ đậu, đầu tư thêm giao thông kết nối với bên ngoài. “Phải làm xong các công việc chuẩn bị để xác định phần nào dùng vốn nhà nước, phần nào kêu gọi nhà đầu tư. Cố gắng tới quý 3 năm nay có một số hạng mục được đưa vào đầu tư, tới tháng 3/2018 đưa vào sử dụng. Đồng thời quản lý không lưu để đảm bảo an toàn”, Phó Thủ tướng nói. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, nhiệm kỳ này phải xong lập dự án, để năm 2020 bắt đầu đầu tư, năm 2025 đưa vào vận hành. Đồng thời, lên phương án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội tách phần giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án, để tiến hành trước.

Có dự án 2 lần dư vốn

Theo báo cáo của Bộ GTVT, tính đến hết năm 2016, đã giải ngân được hơn 33.300 tỷ đồng đầu tư công, chỉ đạt 75,2% kế hoạch năm. Nguyên nhân, năm 2016 là năm cuối kỳ của kế hoạch đầu tư giai đoạn 2014-2016, quá trình triển khai có một số dự án dư vốn (như dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, luồng tàu vào sông Hậu), nên vốn được giao lớn hơn so với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, đến cuối năm 2016, vốn cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên tiếp tục dư sau khi các hạng mục đầu tư đã hoàn thành.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ GTVT được bố trí kế hoạch vốn 133.411 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài 97.221 tỷ đồng, vốn trong nước 36.190 tỷ đồng. Số vốn này được dùng cho trả nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả 1 nửa số tiền đã ứng trước chưa thu hồi, vốn đối ứng các dự án ODA…

Về kiểm soát tai nạn giao thông, trong năm 2016, cả nước xảy ra hơn 21.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8.600 người, bị thương hơn 19.200 người. So với năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 5,5%, số người chết giảm 0,49%, số người bị thương giảm 8,5%.