TP - Ngày 10/2, bà Phạm Thị Đào, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Đà Nẵng cho biết đã đề nghị thành phố có ý kiến với cơ quan BHXH bán thẻ BHYT cho bệnh nhân nhiễm HIV không theo hộ gia đình theo danh sách đã đăng ký để tạo điều kiện cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, đến 31/10/2016 thành phố đã phát hiện 122 trường hợp xét nghiệm dương tính với HIV, trong đó có 59 trường hợp ngoại tỉnh (chiếm tỷ lệ 48,4%) và 63 trường hợp có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.

So với năm 2015, số phát hiện nhiễm HIV mới tăng 20 trường hợp, giảm 16 bệnh nhân AIDS (do áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán mới), tăng 05 trường hợp tử vong do AIDS. Tổng số nhiễm mới HIV được phát hiện là 2.022 trường hợp, trong đó có 850 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, 463 trường hợp tử vong do AIDS và hiện còn sống 1.559 trường hợp.

Mặc dù thành phố đã bố trí kinh phí để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV nhưng một số bệnh nhân nhiễm HIV không mua được thẻ BHYT vì phải mua thẻ theo hộ gia đình như quy định của cơ quan BHXH.

Do đó cần có cơ chế bán thẻ BHYT cho người nhiễm HIV, nhất là khi thuốc kháng virut (ARV) cho bệnh nhân nhiễm HIV do các tổ chức quốc tế tài trợ (chiếm khoảng 95%) sẽ bị cắt giảm nhanh và tiến tới kết thúc hoàn toàn vào cuối năm 2017.