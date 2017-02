TPO - Nghi ngờ có kẻ xấu phá hoại vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh, một nông trang đã trình báo công an vào cuộc điều tra khi 1500 gốc dưa bị phá hoại, thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Lưới nhà kính bị rạch nát. Ảnh Nông nghiệp

Ngày 14/2, đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi (TPHCM) xác nhận, công an huyện đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra vụ 1.500 gốc dưa lưới của nông trang Xanh Green Noen (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) nghi bị phá hoại, thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Ngọc Anh, quản lý nông trang Xanh Green Noen cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 11/2. Bảo vệ phát hiện 3 nhà kính trồng dưa Kim Hoàng Hậu bị dao rạch nát lưới, màng kính. Các nhà màng này trồng tổng cộng 2.500 gốc dưa thì có gần 1500 gốc bị nhổ.

Những gốc dưa này khoảng 1 tháng nữa thu hoạch tuy nhiên bị nhổ nên thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Ngoài ra, thiệt hại từ nhà kính cũng hơn 700 triệu đồng.

Các gốc dưa còn lại trong nhà kính không bị nhổ cũng hư hỏng do côn trùng xâm nhập vào khi không có nhà kính bảo vệ. Ước tính tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Đại diện nông trại Xanh Green Noen cho biết đây không phải lần đầu nông trang bị phá. Những lần trước thiệt hại không lớn nên chỉ báo chính quyền địa phương chứ không yêu cầu điều tra. Lần này thiệt hại lớn nên đã báo công an vào cuộc điều tra làm rõ vì nghi có kẻ xấu phá hoại.