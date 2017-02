TPO - Sáng 8/2, tại TPHCM, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot - Mega 6/45 cho cùng lúc 3 khách hàng trúng giải trước đó chưa tới nhận, với tổng số tiền hơn 126,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Lần đầu tiên có 3 người trúng Jackpot - Mega 6/45 ở 3 kỳ quay số mở thưởng khác nhau cùng lên nhận giải trong 1 ngày.

Cụ thể, 3 người may mắn tới từ TPHCM và Long An gồm: Người trúng tại kỳ quay số mở thưởng số 76 (ngày 11/1) với số tiền hơn 28,747 tỷ đồng, vé được mua tại Quận 11, TPHCM; kỳ quay số 83 (ngày 29/1) với số tiền hơn 75,85 tỷ đồng, vé mua tại Quận 5, TPHCM; và kỳ quay số 85 (ngày 3/2), với số tiền hơn 22,22 tỷ đồng, vé mua tại Bình Chánh, TPHCM.

Đặc biệt, trong số 3 người cùng tới nhận giải trên, có ông L.T.H. (ở TPHCM) trúng Jackpot tại kỳ quay số từ ngày 11/1 (kỳ 76), với số tiền hơn 28,747 tỷ đồng nhưng sau gần 1 tháng mới tới làm thủ tục nhận giải. Ông H. cho biết, ông mua vé theo hình thức tự chọn số. Sau khi kỳ quay số 76 xác định có 1 vé trúng giải, và sau đó Vietlott công bố điểm bán vé trúng giải Jackpot đúng nơi ông H. đã mua vé, nhưng ông không vội so kết quả ngay. “Tôi đợi tới ngày vía Thần Tài (tức ngày 6/2 - PV) mới so kết quả và vỡ óa khi mình trúng thật. Khi đó tôi mới mang vé đến Vietlott làm thủ tục nhận thưởng và hôm nay tôi có mặt ở đây”, ông H. kể lại.

Tại buổi trao giải, Đại tá Phạm Minh Hòa, Trưởng phòng 3, Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư (A84, Bộ Công An) cho biết, đại diện Bộ Công An là thành viên trong Hội đồng giám sát xổ số và luôn có mặt để giám sát toàn bộ quy trình quay số mở thưởng của Vietlott, đảm bảo minh bạch, khách quan. “Với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công An, chúng tôi sẽ giám sát công tác quay số mở thưởng của Vietlott đảm bảo tính minh bạch, trung thực”, ông Hòa khẳng định.

Như vậy, tới nay 14 người trúng Jackpot - Mega 6/45 của Vietlott đều đã tới nhận thưởng, với tổng số tiền hơn 791,346 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).