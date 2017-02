TPO - Chiều 28/2, Bộ GTVT tổ chức bổ nhiệm ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ GTVT) vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/3/2017. Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng GTVT thôi kiêm nhiệm phụ trách Hội đồng thành viên ĐSVN.



Tại buổi lễ, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa gửi lời cảm ơn đối với Thứ trưởng Đông thời gian qua đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Ông Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn ông Trần Ngọc Thành, nguyên Chủ tịch HĐTV đã có đóng góp thiết thực cho tổng công ty này.



Ông Nghĩa mong ông Minh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ĐSVN đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù tình hình ĐSVN có nhiều khó khăn. “ĐSVN năm nay tiếp tục chuỗi ngày khó khăn nên tôi mong đồng chí Minh đoàn kết cùng tập thể tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ” – ông Nghĩa nói.

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa trao quyết định, tặng hoa chúng mừng ông Vũ Anh Minh. - Ảnh: Sỹ Lực

Bộ trưởng GTVT đề nghị tân Chủ tịch ĐSVN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Kiện toàn bộ máy doanh nghiệp vì sau cổ phần hóa các đơn vị cấp dưới, ĐSVN bắt đầu bộ lộ nhiều vấn đề; tập trung khắc phục tình hình tai nạn đường sắt đang gia tăng, đặc biệt là khắc phục tình hình mất an toàn đường ngang.

Về kinh doanh, ông Nghĩa yêu cầu ĐSVN nghiên cứu tập trung phát triển các tuyến ngắn như Hà Nội -Vinh, TP HCM -Nha Trang vì lượng khách đi toàn tuyến Bắc -Nam hiện chỉ chiếm 5-7 %.

Bộ trưởng GTVT cũng cho hay, nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ GTVT đối với ngành GTVT trong nhiệm kỳ này là trình Quốc hội thông qua được Luật Đường sắt sửa đổi và chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao.Ông Nghĩa nhìn nhận, ngành ĐSVN đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất, lạc hậu nhất so với các lĩnh vực vận tải, kinh tế khác. Tuy nhiên, trong đó có nguyên nhân từ sự chủ quan của chính ĐSVN. “Sự sụt giảm của tuyến đường sắt Hà Nội -Lào Cai do không có sự chuẩn bị. Từ khi bắt đầu làm đến khánh thành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, ĐSVN vẫn hồn nhiên, không có kế hoạch gì để ứng phó” – ông Nghĩa nêu ví dụ.Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông dù không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên ĐSVN nhưng vẫn tiếp tục phụ trách chung về lĩnh vực đường sắt. Ông Đông cho hay khó khăn nhưng vẫn có thuận khi các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, thậm chí các ban Đảng đều ủng hộ đầu tư phát triển đường sắt. Các bạn hàng vẫn đánh giá, dư địa phát triển của đường sắt, đặc biệt là vận tải hàng hóa còn rất lớn.Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Minh cho biết, Chủ tịch Hội đồng thành viên đường sắt là trách nhiệm to lớn. “Sau khi thăm phòng truyền thống của ĐSVN, xem những trang sử hào hùng, ông càng thấy phải quyết tâm nỗ lực” – ông Minh nói.Ông Minh đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tạo điều kiện để đường sắt phát triển bền vững, khai thác tối đa nguồn lực và tăng năng suất lao động; đề nghị tập thể cán bộ công nhân viên đường sắt đoàn kết, tập trung thời gian để khắc phục các khó khăn.

Ông Minh cũng hứa sẽ tiếp thu, khắc phục các thiếu sót mà dư luận phản ánh trên các cung đường, nhà ga, gác chắn.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông (trái) trao quyết định cho ông Trần Tiến Cảnh.

Trước đó, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Cty Đường sắt Việt Nam đối với ông Trần Ngọc Thành kể từ ngày 16/12/2016. Ông Thành có đơn xin nghỉ trong quá trình Bộ GTVT thực hiện bổ nhiệm nhân sự thay ông Thành sau nhiều biến cố tại ĐSVN. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông được phân công kiêm phụ trách HĐTV Tổng Cty ĐSVN từ đó đến nay.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Cty ĐSVN cũng bổ nhiệm Phó Tổng GĐ ĐSVN đối với ông Trần Tiến Cảnh, Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư ĐSVN.