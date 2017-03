Vượt khỏi giới hạn của mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, FLC Lux City với diện mạo độc đáo đánh dấu sự trỗi dậy của xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng mới.

Tích hợp giá trị du lịch giải trí sôi động bốn mùa cùng thiết kế sản phẩm đa dạng, đột phá, FLC Lux City góp phần hiện đại hóa hình ảnh du lịch Sầm Sơn đồng thời là “cú hích” nâng tầm giá trị cho bất động sản nghỉ dưỡng Thanh Hóa.

Sự khởi sắc của du lịch Thanh Hóa

Số liệu thống kê hai năm gần đây cho thấy lượng du khách đến với Sầm Sơn – Thanh Hóa có sự tăng trưởng vượt bậc. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2015, Sầm Sơn đã đón được 3,5 triệu lượt khách, vượt 0,14% kế hoạch năm và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.935 tỉ đồng, đạt 96,7% kế hoach năm và tăng 18,9% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2016, bảng kết quả được Sở Du lịch Thanh Hóa công bố tiếp tục thể hiện những dấu hiệu tích cực. Trong năm 2016, thị xã Sầm Sơn tiếp đón hơn 3,97 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 2.780 tỷ, vượt gần 21% kế hoạch, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2015 (số liệu thống kê vào tháng 10/2016).

Hàng triệu lượt du khách tụ về bãi biển Sầm Sơn – Thanh Hóa (Nguồn: Internet)

Đạt được những khởi sắc đó, ngoài sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú, dịch vụ nghỉ dưỡng còn là sự tăng cường cải thiện hệ thống giao thông, vật chất hạ tầng và các chính sách kích cầu, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tầm nhìn chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thị xã Sầm Sơn nỗ lực tập trung các nguồn lực khang trang hóa mạng kết nối giao thông địa phương, điển hình phải kể đến dự án nâng cấp cải tạo đường Hồ Xuân Hương. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng đường Hồ Xuân Hương đã giúp Sầm Sơn khai thác hiệu quả tối đa tiềm năng du lịch nơi đây suốt cả 4 mùa trong năm.

Sở hữu tiềm năng du lịch dồi dào, Thị xã Sầm Sơn cũng liên tục thu hút được các dòng tiền lớn đổ về triển khai các khu du lịch tầm cỡ. Đó là khách sạn Dragon Sea, khách sạn Mường Thanh, khách sạn Phượng Hoàng… Nổi bật và đóng vai trò “đầu tàu” thay đổi hình ảnh du lịch Sầm Sơn là quần thể du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp FLC Sam Son Beach & Golf Resort.

Sự xuất hiện của quần thể FLC Sam Son Beach & Golf Resort góp phần hiện đại hóa bộ mặt du lịch Sầm Sơn – Thanh Hóa đồng thời là thỏi “nam châm” hút du khách về đây

Với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, FLC Sam Son Beach & Golf Resort có diện tích 200ha được xây dựng bao gồm các hạng mục chính như: sân golf 18 lỗ dạng links, tổ hợp khách sạn 5 sao, khu biệt thự FLC Residences Samson, trung tâm Hội nghị Quốc tế, Club House… Song song với đó là chuỗi tiện ích giải trí hiện đại như quầy Bar, nhà hàng sang trọng, khu thể thao đa năng, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp… Đẳng cấp, quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp là hình ảnh FLC Sam Son Beach & Golf Resort đã và đang gieo vào tâm trí, ấn tượng của hàng triệu du khách. Có thể nói, sự hiện diện của FLC Sam Son Beach & Golf Resort đã tạo nên sức bật lớn giúp du lịch Sầm Sơn thăng hạng và khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

“Cú hích” gia tăng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng Thanh Hóa

Gây được tiếng vang lớn với nhiều giải thưởng uy tín trong, ngoài nước, FLC Sam Son Beach & Golf Resort tự hào khẳng định đẳng cấp ngôi vương tại miền biển du lịch Sầm Sơn. Phá vỡ thế “mùa vụ” du lịch nơi đây đồng thời đáp ứng chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu cho du khách, Tập đoàn FLC tâm huyết và quyết định triển khai giai đoạn 2 của dự án với tên gọi FLC Lux City.

Tổ hợp du lịch – giải trí bốn mùa FLC Lux City

Tọa lạc bên bờ biển Sầm Sơn hoang sơ, hùng vĩ, FLC Lux City được xây dựng với 1.500 sản phẩm gồm 600 căn condotel, 700 liền kề, hơn 350 biệt thự và các loại hình khác như shophouse, shoptel, biệt thự VIP, grand villla… Bổ trợ hoàn hảo là hệ thống hơn 70 dịch vụ, tiện ích chuấn 5 sao tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng đằng cấp quốc tế thu hút hàng triệu du khách ghé đến. Tận hưởng những phút nghỉ thư thái, an nhàn, trải nghiệm và khám phá những điều thú vị, tuyệt vời, FLC khiến mỗi du khách đều không nỡ xa bước hành trình.

Phải khẳng định rằng, trước FLC chưa một đơn vị bất động sản nào có khả năng vực dậy viễn cảnh sáng lạn cho du lịch Thanh Hóa. FLC đến với sự đầu tư nghiêm túc cùng khao khát nâng tầm thương hiệu cho du lịch xứ Thanh đã tạo nên một kỳ tích đáng khen ngợi. Biến du lịch Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng từ không có gì thú vị đến vị thế ngôi vương, từ chỗ sâu hút hẻo lánh trở thành tụ điểm giải trí, nghỉ dưỡng của hàng triệu lượt người mỗi năm … Sự xuất hiện của đại dự án này đã đưa du lịch Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung chuyển sang một trang mới, khẳng định vị thế du lịch số 1 tại Bắc Trung bộ cũng như khu vực Bắc bộ. Giúp Thanh Hóa vươn mình ra thị trường với hạ tầng du lịch phát triển và vật chất lưu trú đắt giá.

Địa thế vàng “ỷ sơn hướng hải” với cảnh sắc thơ mộng cùng sự đột phá trong kiến trúc giúp FLC Lux City “sắm vai” kẻ dẫn đầu hoàn hảo cho du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hóa. Qua đó góp phần tăng giá phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây, kèm theo đó là những giá trị đầu tư hấp dẫn với tỷ suất sinh lời vượt trội lâu dài.

Đầu tư vào căn hộ khách sạn Grand Hotel, Chủ đầu tư FLC cam kết mức lợi tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm

Chính thức phân phối dự án đắt giá FLC Lux City, sàn giao dịch Danko liên tục “nóng máy” khi đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư liên hệ đến để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như giá trị tăng giá du lịch của chính các sản phẩm. Tiếp nhận những thông tin vàng như cam kết sinh lời tối thiểu 10% trong vòng 10 năm khi đầu tư vào căn hộ khách sạn Grand Hotel Lux City, được tặng 20 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm hay đặc quyền sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn, rất nhiều vị khách hàng đã ngay lập tức quyết định đầu tư vào phân khúc giàu tiềm năng này.

Đặc biệt, với việc tòa khách sạn cao 15 tầng Grand Hotel đã cất nóc vào ngày 21/1 vừa qua sau 4 tháng thi công là sự hiện thực hóa giá trị tài sản đồng thời là bảo chứng uy tín hàng đầu giúp khách hàng an tâm và lựa chọn đầu tư vào FLC Grand Hotel Lux City.

