TP - So với tuần đầu tháng 2, giá cá tra hiện nay tiếp tục tăng thêm 500 đồng/kg. Dự báo sẽ còn tiếp tục tăng và đẩy giá lên mức trên 25.000 đồng/kg, do giảm sản lượng dẫn đến thiếu nguồn cung…

Từ đầu tháng 1/2017 đến nay, giá cá tra tại khu vực ĐBSCL liên tục tăng . Riêng trong hai ngày 16-17/2, giá cá tra nguyên liệu loại I (800gram/con) đã được đa số các doanh nghiệp và đầu mối thu mua chế biến mua vào ở mức 24.500 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng so với trước đó một tuần.

Theo các doanh nghiệp, giá cá tra vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới, nguyên nhân do sản lượng cá cung ứng cho các nhà máy chế biến chỉ đạt mức 50% (khoảng hơn 2.000 tấn/ngày), trong khi nhu cầu cần khoảng hơn 4.500 tấn. Lượng cá thả nuôi từ 2016 chuyển sang giảm đáng kể về diện tích so với cùng kỳ 2015 dẫn đến kéo giảm về sản lượng, còn việc nuôi mới của đầu vụ vẫn còn chậm do nông dân thua lỗ trong năm vừa qua nên hết vốn. Hiện tại, thả nuôi mới chủ yếu được tập trung ở các doanh nghiệp.

Ông Hồ Văn Vàng-Phó Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam cho biết, lượng hợp đồng xuất khẩu đầu năm 2017 tăng khoảng 10%, trong khi sản lượng cá gối vụ chuyển sang phục vụ chế biến giảm mạnh, còn việc tăng giá chủ yếu do cung không đủ cầu và giá xuất khẩu cũng tăng. “Không có tình trạng tranh mua tranh bán như một số năm trước”- ông Vàng nói.

Tuy giá cá nguyên liệu tăng, nhưng việc thả nuôi trong dân cũng không ồ ạt, bởi đa số người nuôi còn e ngại nếu thả nuôi lúc này, sau 6-8 tháng giá có được như hiện nay. Ông Lê Chí Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang cho biết, tỷ lệ nông dân nuôi tái thả nuôi cá tra từ đầu năm đến nay chỉ khoảng 2%. Ông Trần Thanh Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, cho biết: Lũy kế thả nuôi mới cá tra năm 2017 của Cần Thơ đến nay được 334 ha, bằng 79% so với cùng kỳ (425 ha), đạt 43% so với kế hoạch năm (772 ha). Diện tích thu hoạch là 40 ha, sản lượng nuôi thủy sản là 12.008 tấn, bằng 78% so với cùng kỳ (15.300 tấn), đạt 07% so với kế hoạch năm (161.000 tấn).