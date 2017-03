TP - Bộ NN&PTNT vừa cho biết, giai đoạn cuối tháng 3/2017, giá gà công nghiệp lông trắng đã tăng trở lại do nhu cầu tăng và nguồn gà Mỹ bị tạm ngừng nhập khẩu.

Theo đó, giá thu mua gà lông trắng tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng khoảng 13.000 đồng/kg, đạt 32.000 đ/kg; tại Đồng Nai giá tăng khoảng 14.000-15.000 đồng/kg, đạt 31.000-32.000 đồng/kg.

Đây là mức giá giúp người chăn nuôi “hồi sức” sau giai đoạn giá thấp. Chỉ tính tháng 3, do tăng đàn quá nhanh và việc hạn chế nhập gà từ Trung Quốc do dịch cúm gia cầm, nên giá gà trong nước đã xuống dưới mức giá thành, còn 17.000- 19.000 đồng/kg.

Trái với giá gà, do Trung Quốc giảm mua, nên giá thu mua lợn hơi tại Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long đã giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với thời điểm cận và sau Tết, còn khoảng 29.000-32.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn cao hơn so với hồi giữa tháng 1 năm nay, khi giá lợn nhiều nơi dưới giá thành còn 26.000 đồng/kg.