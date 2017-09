Giá ô tô tiếp tục lao dốc, giảm tới hơn trăm triệu

Mấy ngày qua, thông tin Honda giảm giá sốc mẫu xe CR-V lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, giá bán thấp nhất của Honda CR-V là 730 triệu đồng cho bản 2.0L và bản cao nhất 835 triệu đồng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, thực tế giá xe CR-V giảm giá sốc như trên là các suất mua xe ưu đãi dành cho các đại lý Honda Head (đại lý xe máy). Đây là giá đại lý Honda Head đã phải bù lỗ để đạt chỉ tiêu. Đại diện Honda Việt Nam cho hay, có thể đây là giá của các đại lý do muốn bán xe nên tiếp tục hạ sau khi hãng thông báo giảm giá tháng trước.

Theo chương trình ưu đãi chính thức của hãng Honda, người tiêu dùng mua xe CR-V phiên bản 2.4L trị giá 988 triệu đồng sẽ được nhận thêm một chiếc xe tay ga cao cấp SH trị giá 76 triệu đồng.

Cụ thể, mức giảm giá đang được áp dụng tại các đại lý dành cho phiên bản CR-V 2.0L là 110 triệu đồng, xuống còn 788 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4L có giá 828 triệu đồng, giảm 160 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4L TG có giá 898 triệu đồng, giảm 130 triệu đồng. Chưa kể, một số đại lý còn sẵn sàng giảm thêm cho người tiêu dùng khoảng 15-20 triệu đồng mỗi xe.

Honda CR-V là mẫu xe cạnh tranh quyết liệt nhất với Mazda CX-5 trong phân khúc xe đa dụng (CUV) 5 chỗ. Cả 2 mẫu xe này ở thời điểm đầu năm 2016 (thời điểm phiên bản mới được giới thiệu ra thị trường) đều có giá tiền tỷ (Honda CR-V giá 1,008 đến 1,158 tỷ cho các bản 2.0L và 2.4L; Mazda CX-5 từ 1,039 đến 1,099 tỷ đồng cho các bản 2.0L và 2.5L).

Tính ra, sau 19 tháng, kể từ tháng 1/2016, Honda CR-V 2.0L AT đã giảm đến hơn 300 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4L AT với giá bán lẻ tại đại lý chỉ còn 835 triệu đồng có mức giảm đến gần 330 triệu đồng. Mức giảm giá này khiến khách hàng đã mua xe vô cùng xót của, trong khi những khách hàng đang có nhu cầu lại thêm do dự.

Đến nay, mức giảm giá của CR-V đã thấp hơn cả bản thấp nhất của Mazda CX-5 (giá công bố 799 triệu, tại đại lý chỉ 790 triệu đồng).

Ngoài CR-V, các đại lý kinh doanh xe Honda còn đưa ra thêm mức giảm cho 2 dòng xe Civic (giảm 50 triệu đồng) và City (giảm 20-25 triệu đồng tùy phiên bản), chưa kể quà tặng phụ kiện trị giá khoảng 10-15 triệu đồng.

Toyota lần đầu tiên giảm giá cho mẫu Fortuner thế hệ mới 2017. Ảnh minh họa

Một đối thủ cùng phân khúc của 2 mẫu xe trên là Nissan X-Trail cũng tiếp tục thông báo mức giảm giá tháng 9. Trong đó, Nissan X-Trail 2.0 2WD có mức giảm sâu nhất, thêm 40 triệu đồng cùng với một bộ quà tặng đi kèm là 1 bộ định vị AVN và 1 bộ thảm sàn; Các phiên bản Nissan X-Trail 2.5 SV 4WD và 2.0 SL 2WD giảm 30 triệu. Phiên bản cao cấp Premium L dù chỉ vừa ra mắt cũng được giảm 20 triệu đồng.

Hãng xe Toyota của Nhật Bản với những mẫu xe có doanh số bán tốt nhất tại thị trường Việt hiện nay như Fortuner, Vios, Innova cũng tiếp tục được giảm giá. Riêng Fortuner thế hệ mới, đây là lần đầu tiên các đại lý của Toyota giảm giá. Cụ thể, Fortuner bản 2.7V (máy xăng) giảm 20 triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng để còn 1,288 tỷ đồng với bản 2 cầu và 1,129 tỷ đồng cho bản 1 cầu. Fortuner 2.4G máy dầu 1 cầu thì giảm 25 triệu đồng, nay chỉ còn 956 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy rằng, áp lực doanh số trong bối cảnh các đối thủ không ngừng hạ giá khiến dòng xe thuộc dạng hot nhất của Toyota này cũng phải xuống giá để thu hút khách hàng.

Hai mẫu xe Vios và Innova được áp dụng gói hỗ trợ chi phí thuế trước bạ kéo dài suốt 2 tháng 9 và 10. Mức hỗ trợ với Vios tương đương 30 triệu đồng, trong khi với Innova là 15 triệu đồng, chỉ dành cho khách mua lẻ chứ không mua theo lô. Bên cạnh đó, các đại lý cũng có mức ưu đãi tiền mặt riêng.

Một thương hiệu xe đến từ Mỹ là Chevrolet cũng phải giảm giá bán để kích cầu cho toàn bộ sản phẩm. Giảm nhiều nhất là Colorado bản High Country với giá mới 759 triệu đồng (giảm 80 triệu đồng). Cruze giảm 60 - 70 triệu đồng tùy phiên bản. Captiva REVV giảm đến 44 triệu đồng, trong khi Aveo vốn đã rẻ so với phân khúc hạng B cũng giảm thêm 30 triệu đồng cho cả 2 phiên bản...

Anh Trần Ngọc Lam Giang, một người am hiểu thị trường ô tô Việt Nam cho hay, đã đến lúc phải đưa giá xe về sát giá trị thực của nó. Anh Giang nhẩm tính, với mẫu xe Mazda CX5 bản cao nhất hiện được hãng bán tại Việt Nam với giá 899 triệu đồng. Để lăn bánh chiếc CX5 2.5AT thì chi phí khoảng 1,019 tỷ đồng gồm lệ phí trước bạ, chi phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm... Trong khi đó, giá chiếc CX5 bản cao nhất ở một số nước chỉ 600 triệu đồng. Như vậy, khi về Việt Nam, chiếc xe này đã bị 'đội giá' lên tới 400 triệu đồng.

Ngoài ra, một chiếc Camry 2.0E có giá 20.000USD khi về Việt Nam cũng bị đẩy giá lên tới trên 60.000USD và khoác thêm chiếc áo "xe sang". Hay như Honda City 2017 có giá 15.990 USD về Việt Nam lăn bánh thì cũng ở ngưỡng giá tới 698 triệu đồng, tức cao gấp đôi giá thực của nó. Theo anh Giang, việc hãng và đại lý tung các đợt giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm nhưng vẫn chưa đủ để giá xe 'bớt ảo' so với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia về ô tô nhìn nhận, việc các hãng tiếp tục giảm giá bán xe do đây là thời điểm bán hàng chậm nhất năm. Ngoài ra, các hãng đều muốn đẩy đẩy hàng tồn, thu hồi vốn và chiếm lĩnh thị phần trong những tháng cuối cùng của năm 2017.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 là 2.200USD, bằng một nửa người Thái nhưng giá xe lại cao gấp đôi và bằng 1/30 người Mỹ nhưng giá xe lại cao gấp 3 lần.

Tuấn Nguyễn