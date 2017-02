TPO - Ra Tết, giá cả các loại thực phẩm, rau xanh đều tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, so với những ngày giáp Tết, mức giá các loại thực phẩm và rau xanh đã bắt đầu hạ.

Đối với người bán hàng, giá rau tuy có giảm nhưng dễ bán. Ảnh: Đỗ Hợp

Theo khảo sát của PV tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá cả đến ngày mồng 7 Tết đã bắt đầu hạ nhiệt hơn những ngày giáp Tết hay sau Tết. Mặc dù vẫn cao hơn so với thường ngày nhưng giá các loại thực phẩm, rau xanh, hoa quả đều ở mức khá dễ chịu.Giữ giá và ở mức khá cao so với ngày thường là thịt bò, thịt lợn và thịt gà. Giá các loại thịt bò đều tăng từ 20-80.000 đồng/kg so với ngày thường.Chị Hương, bán thịt bò ở chợ Văn Chương (Hà Nội) cho biết, giá thịt bò thăn hiện là 270.000 đồng/kg, đắt hơn so với ngày thường 50.000 đồng/kg, tuy nhiên, giá đã rẻ đi so với mức 300.000 đồng/kg vào thời điểm cận Tết và mồng 2, mồng 3 Tết.Tại chợ Thành Công, giá các loại thịt lợn cũng chỉ nhích lên so với ngày thường 10- 20.000 đồng/kg. Theo đó, thịt lợn thăn, nạc vai có giá 120.000 đồng/kg, thịt mông, ba chỉ vẫn giữ giá 100.000 đồng/kg.Giá thịt gà ta cũng vẫn ở mức cao là 170.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với ngày giáp Tết từ 10-20.000 đồng/kg.Các loại cá cũng đội giá so với ngày thường từ 10.000 – 20.000 đồng/kg. Cụ thể, cá chép loại 1kg trở lên có giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, cá trắm khúc tăng lên 100.000 đồng/kg, cá trắm đen 200.000 đồng/kg. Các loại tôm sú có mức giá khá cao so với ngày thường song vẫn ít hàng. Hiện một kg tôm sú có giá trên 400.000 đồng/kg.

Thời tiết sang xuân, nắng ấm đôi khi có mưa nhẹ nên các loại rau xanh như rau cải, cải cúc, rau mùi… sinh trưởng khá nhanh nên giá đã mềm hơn đôi chút.

Những loại rau xanh, rau củ phục vụ ăn lẩu nhu cầu tăng cao nên dễ bán. Rau cần hiện giờ giá chỉ còn 7.000 đồng/bó, cải xoong, cải ngọt, cải ta 5.000 đồng/bó so với giá 8.000 đồng so với những ngày mồng 2, mồng 3 Tết.

Bác Thanh bán rau ở chợ ngoại thành của huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, nếu thời điểm giáp Tết và ngoài Tết giá rau cải ta, cải cúc của bác luôn có giá ở mức cao thì từ hôm nay giá giảm nhẹ nhưng rất dễ bán.

Giá hoa, hoa quả đều giảm.

“Hôm nay cuối tuần cộng với nhiều gia đình ăn lẩu nên tôi bán vèo cái hết 50 bó ngay, giá nhổ được thêm vẫn bán được. Chẳng mấy khi thời tiết ủng hộ như Tết năm nay nên người nông dân như chúng tôi bán 5.000 đồng/bó là vui lắm rồi”- bác Thanh chia sẻCác loại cà rốt 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, khoai môn 20.000 đồng/kg…Súp lơ, cải bắp giá đều giảm nhẹ so với vài ngày trước đó.Cùng với giá rau xanh, giá hoa tươi, hoa quả phục vụ cho bà con đi lễ chùa đầu năm cũng hạ nhiệt theo.

Cụ thể, giá hoa cúc, hoa hồng mấy ngày trước có giá từ 7-10.000 đồng/bông thì nay xuống còn 5.000 đồng/ bông. Giá hoa ly cũng giảm nhiều chỉ còn 150.000 đồng/10 bông.

Giá các loại hoa quả như cam canh, xoài thái, vú sữa, thanh long đều giảm nhẹ ở mức 10-20.000 đồng/kg.