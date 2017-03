TPO - Giá vàng hôm nay có phiên tăng nhẹ bất chấp giá vàng thế giới giảm, dù vậy mức biến động cũng không nhiều vì chưa thấy lý do để vàng có thể bật tăng. Trong khi thị trường tỷ giá cũng có phiên tương đối ổn định.

Cụ thể, thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Cty Doji niêm yết giá vàng miếng SJC hôm nay ở mức 36,62 - 36,72 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 20.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,52 - 36,77 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sáng nay giảm nhẹ, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.229 USD/oz, giảm 1 USD mỗi ounce so với giá vàng cuối ngày hôm qua.Như vậy, giá vàng hôm nay trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3,2 triệu đồng mỗi lượng.Trên thị tỷ giá, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.251 đồng đổi 1 USD, bằng tỷ giá hôm qua.Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá có những diễn biến trái chiều tại các ngân hàng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.745 - 22.815 đồng/USD mua và bán, tăng 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá hôm qua.Ngân hàng ACB hiện niêm yết ở mức 22.730 - 22.820 đồng/USD mua - bán, Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mức 22.720 - 22.820, bằng tỷ giá hôm qua.Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới quay tăng nhẹ. Hiện giá dầu Brent ở mức 51,76 USD/thùng (tăng 0,02 USD/thùng), giá dầu WTI ở mức 48,78 USD/thùng (tăng 0,03 USD/thùng).