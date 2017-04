TPO - Mở phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước có phiên giảm mạnh theo giá vàng thế giới, , trong khi tỷ giá tại các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng.

Cụ thể, thời điểm 8h30 tại Hà Nội, công ty Doji niêm yết giá vàng miếng SJC hôm nay ở mức 36,63 - 37,73 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 120.000 đồng/lượng so với giá vàng chốt giao dịch cuối tuần trước.



Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,59 - 37,79 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 60.000 đồng mỗi lượng mua vào và giảm 110.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch cuối tuần qua.



Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sáng nay tiếp tục giảm mạnh, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.287 USD/oz, giảm 8 USD mỗi ounce so với giá vàng cuối tuần trước.



Như vậy, hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng.



Theo khảo sát của trang Kitco với các chuyên gia và nhà buôn vàng, có 53% người được hỏi dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 37% dự báo giá vàng giảm, và 11% dự báo giá vàng ổn định.



Theo những chuyên gia dự báo giá vàng tăng chủ yếu do những căng thẳng, nguy cơ bất ổn tại bán đảo Triều Tiên. Cùng với đó, cuộc bầu cử tại Pháp cũng tiềm ẩn yếu tố bất ngờ khiến nhà đầu tư lo lắng, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên.



Ở phía ngược lại, các chuyên gia dự báo giá vàng giảm lại lập luận rằng, bầu cử Pháp khó có bất ngờ, cùng với đó là việc đồng USD tăng giá trở lại sẽ ép giá vàng giảm.



Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.339 đồng đổi 1 USD, tăng 4 đồng mỗi USD so với cuối tuần trước.



Tỷ giá trên thị trường ngân hàng có phiên khởi đầu tuần mới với những tín hiệu ổn định. Ngân hàng Vietcombank, ACB hiện niêm yết ở mức 22.680 - 22.750 đồng/USD mua và bán, tăng 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá cuối tuần trước.



Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 22.680 - 22.750 đồng/USD mua - bán, bằng tỷ giá cuối tuần trước.



Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 22.650 - 22.760 đồng/USD mua - bán, tăng 5 đồng mỗi USD mua vào, nhưng giá bán giữ nguyên so với tỷ giá cuối tuần trước.



Trên thị trường dầu thô, đà tăng của giá dầu thô thế giới có phiên quay đầu tăng nhẹ. Hiện giá dầu Brent ở mức 52,23 USD/thùng (tăng 0,27 USD/thùng so với cuối tuần trước), giá dầu WTI ở mức 49,87 USD/thùng (tăng 0,25 USD/thùng).