Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,95 - 37,45 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với giá đầu giờ sáng.



Hiện Cty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,8 - 37,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng mỗi lượng mua vào và giảm 200.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng niêm yết đầu giờ sáng.



Tương tự, tại Cty vàng Bảo Tín Minh Châu hiện giá vàng SJC ở mức 37 - 37,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi lượng mua vào và giảm 200.000 đồng mỗi lượng bán ra so với đầu giờ sáng.

Thời điểm 7h30 tại Hà Nội, Cty DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 37 - 37,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi lượng mua vào, nhưng tăng 50.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 37,2 - 37,75 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi lượng mua vào, nhưng tăng 50.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch cuối tuần trước.

Cty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 37,05 - 37,4 (mua - bán), giữ nguyên giá mua, nhưng tăng 200.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch tuần trước.

Ngay từ sáng sớm nay (6/2), hàng chục người xếp hàng trước các điểm kinh doanh vàng tại thủ đô Hà Nội để mua vàng ngày 'vía' Thần tài.

Theo quan niệm của một số người, trong ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng nếu đi mua vàng sẽ được may mắn, công việc hanh thông, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Vì vậy, nhiều người không ngại dậy sớm, xếp hàng chờ đợi 20-30 phút để chờ đến lượt mua vàng trong ngày này.