TPO - Hôm nay 15/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh từng giờ và đã vượt ngưỡng 37 triệu đồng mỗi lượng, bất chấp đà tăng của giá vàng thế giới đã chậm lại. Tương tự, thị trường tỷ giá cũng tăng trước những lo ngại bất ổn từ bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Cty Doji niêm yết giá vàng miếng SJC hôm nay ở mức 37,04 - 37,17 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 20.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 30.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 37 - 37,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 30.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 50.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Như vậy, tính trong 24h qua, giá vàng trong nước tăng gần 400.000 đồng mỗi lượng.Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sáng nay tiếp tục có phiên đi ngang, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.287 USD/oz, bằng giá vàng cuối ngày hôm qua.Như vậy, hiện giá vàng trong nước còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng.Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi từ những bất ổn gần đây trên thế giới, đặc biệt là căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hiện cả thế giới và thị trường tài chính toàn cầu đàng nín thở theo dõi các diễn biến từ khu vực này. Đặc biệt khi khi các bên phát đi các thông điệp mạnh hăm dọa nhau, thậm chí Nhật Bản còn lên phương án sơ tán dân khỏi Hàn Quốc.Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.320 đồng đổi 1 USD, bằng tỷ giá hôm qua.Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá có phiên tăng nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 22.655 - 22.725 đồng/USD mua và bán, tăng 15 đồng mỗi USD so với tỷ giá hôm qua.Ngân hàng ACB hiện niêm yết ở mức 22.650 - 22.720 đồng/USD mua - bán, bằng tỷ giá hôm qua.Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mức 22.630 - 22.730 đồng/USD mua và bán, tăng 10 đồng mỗi USD so với tỷ giá hôm qua.Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhẹ. Hiện giá dầu Brent ở mức 55,89 USD/thùng (tăng 0,03 USD/thùng), giá dầu WTI ở mức 53,18 USD/thùng (tăng 0,07 USD/thùng).