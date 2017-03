TPO - Tin từ Cty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, 2 vé cùng trúng giải đặc biệt (Jackpot) của xổ số Mega 6/45 vào tối 5/3 được bán ra tại Đồng Nai và Quảng Ninh.

Theo đó, dãy số may mắn trúng thưởng là: 18-21-24-26-39-45, với việc có 2 vé cùng trúng thưởng số tiền giải sẽ được chia đôi, mỗi vé nhận hơn 10,1 tỷ đồng (chưa trừ 10% thuế thu nhập cá nhận).

Trong đó, 1 vé được phát hành lúc 9h ngày 3/3, tại điểm bán huyện Định Quán (Đồng Nai), do máy tự chọn số; vé trúng Jackpot còn lại được bán ra ngày 5/3 tại điểm bán vé ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), do khách tự chọn số, trong đó khách đã chọn 6 bộ số và may mắn có 1 bộ số trúng giải đặc biệt.

Đây là lần thứ hai có 2 vé cùng trúng giải Jackpot tại cùng kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45. Đồng thời, đây cũng là lần thứ hai có người trúng Jackpot khi mua vé tại Quảng Ninh.

Sau khi khai trương vào cuối năm 2016, tới hết năm Vietlott đã nộp ngân sách tỉnh 14,1 tỷ đồng và Quảng Ninh 8,8 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm, dự kiến Vietlott tiếp tục nộp cho 2 địa phương này khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng thứ 98, Vietlott cũng xác định được 55 giải Nhất, 2.695 giải Nhì và 44.111 giải Ba.