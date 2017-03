Đón chào một năm mới với sự khởi đầu hứng khởi, hàng chục nghìn khách hàng trên khắp cả nước đã may mắn nhận được những phần quà giá trị, ý nghĩa khi tham gia chương trình siêu khuyến mại lớn nhất năm “Ngàn lộc tết, kết tình thân” của Maritime Bank. Trong đó, đã có 6 khách hàng may mắn nhận được 5 sổ tiết kiệm trị giá lên đến 50 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Duyên nhận giải thưởng may mắn nhất của chương trình

Qua hơn hai tháng triển khai, gần 11 nghìn khách hàng tham gia và may mắn trúng các giải thưởng là bộ quà tặng hấp dẫn, phong bao lì xì may mắn đầu xuân có giá trị lên đến 2 triệu đồng/món. Trong đó, có tới gần 8500 khách hàng gửi tiết kiệm và 2500 khách hàng đăng ký sử dụng gói Tài khoản (Tài khoản cá nhân, thẻ Quốc tế Debit, M-Banking). Đặc biệt, đã có 06 khách hàng đặc biệt may mắn khi là chủ nhân của 6 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng/sổ.

Chia sẻ về chương trình, chị Phạm Thị Duyên (Thanh Hóa, khách hàng trúng giải thưởng là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng) cho biết: “Tôi rất bất ngờ và thấy thật may mắn vì lần đầu tiên giao dịch ở Maritime Bank đã trúng giải thưởng cao nhất. Cảm ơn các bạn giao dịch viên đã nhiệt tình tư vấn để giúp tôi có cơ hội được hưởng quyền lợi cao nhất cho khách hàng trong chương trình. Tôi sẽ trích một phần giải thưởng ra mua một gói bảo hiểm sức khỏe liên kết giữa Maritime Bank và Prudential, phần còn lại tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại ngân hàng”.

Đại diện MSB Lâm Đồng trao sổ tiết kiệm trí giá 50 triệu đồng cho chị Ngô Thị Diệu Hoa

Cũng chung một cảm xúc với chị Duyên, chị Ngô Thị Diệu Hoa (Lâm Đồng, khách hàng trúng giải thưởng là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng) chia sẻ: “Tôi rất vui và bất ngờ trước món quà giá trị và ý nghĩa này. Là một khách hàng quen thuộc của ngân hàng, tôi rất hài lòng với dịch vụ ở đây. Vừa có chất lượng dịch vụ tốt vừa có nhiều cơ hội may mắn cho khách hàng như vậy thì tôi sẵn sàng giới thiệu cho gia đình và bạn bè sử dụng dịch vụ của ngân hàng”.

Chương trình “Ngàn lộc tết, kết tình thân” dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc mở mới Gói tài khoản. Bên cạnh việc hưởng lãi suất hấp dẫn, khách hàng sẽ được nhận 37.000 bộ quà tặng ngay hấp dẫn cùng hàng ngàn phong bao lì xì may mắn đầu năm có giá trị lên đến 2 triệu đồng/món, cơ hội nhận được 09 sổ tiết kiệm với giá trị lên tới 50 triệu đồng.

Trong gần 1 tháng đến khi kết thúc chương trình (18/3/2017), khách hàng sẽ còn rất nhiều cơ hội trúng các giải thưởng may mắn và giá trị. Hãy đến ngay Maritime Bank để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh Maritime Bank nơi gần nhất, Call Center 24/7: 1800599999 (miễn phí)/ 04.39445566 hoặc truy cập website: http://nganloctet.msb.com.vn/