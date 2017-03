Hàng Việt Nam đứng thứ 46 trên thế giới về độ tin cậy, cao hơn Trung Quốc 3 bậc, theo khảo sát của Statista.

Tuy được đánh giá cao hơn "Made in China" song hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhìn chung vẫn ở nhóm dưới trong 52 nền sản xuất được khảo sát.

Hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) vừa công bố báo cáo Made In Country Index 2017, khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia, vùng lãnh thổ (đại diện cho khoảng 90% dân số thế giới) để tìm ra sản phẩm nước nào được tin tưởng nhất thế giới.

Theo đó, Việt Nam được 34 điểm (nước dẫn đầu được 100 điểm), đứng thứ 46 trong danh sách. Nhìn chung, hàng Việt Nam được nhận định có chất lượng và giá cả thấp, với hầu hết các đặc tính sản phẩm dưới trung bình thế giới.

Trong khi đó, hàng hóa Trung Quốc xếp áp chót (thứ 49), với chỉ 28 điểm. Iran đứng cuối cùng với 27 điểm. Hàng Việt Nam và Trung Quốc đều được đánh giá cao về tính kinh tế (Very good value for money). Tuy nhiên, trong khi hàng "Made in China" được coi trọng tại quê nhà thì người Việt vẫn chuộng hàng ngoại hơn (hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42/52 về mức độ uy tín đối với người tiêu dùng nội địa). Trên thế giới, thứ hạng của hàng Việt Nam cao nhất là tại Ecuador (thứ 10) và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (thứ 20).

Riêng tại Việt Nam, hàng hóa Nhật Bản được tin tưởng nhất. 100% người được hỏi đánh giá tích cực về sản phẩm nước này.

Trên thế giới, đứng đầu danh sách năm nay là Đức, khi được 13 quốc gia lựa chọn là đáng tin cậy nhất. Sản phẩm của doanh nghiệp nước này được đánh giá cao nhất thế giới về Chất lượng, bất chấp scandal gian lận khí thải của Volkswagen năm ngoái. Họ đạt điểm cao nhất (100), theo sau là Thụy Sĩ (98) và EU (92).

20 thương hiệu "Made in ..." uy tín nhất thế giới. Đơn vị: điểm

Các đại diện châu Âu thống trị top 10. Nhật Bản là quốc gia duy nhất đến từ châu Á trong top này, với vị trí thứ 8, đồng hạng Mỹ và Pháp.

Sản phẩm từ Italy được đánh giá cao nhất về Sự độc đáo và Thiết kế. Trong khi đó, sản phẩm Nhật Bản được hơn nửa người tham gia nhận định có Công nghệ tiên tiến nhất.

Trong khảo sát của Statista, người tham gia sẽ được hỏi 3 câu hỏi: “Bạn cảm thấy thế nào về sản phẩm”, “Nhận thức của bạn về nó thay đổi thế nào trong 12 tháng qua”, “Đặc điểm nào sau đây khiến bạn nghĩ đến sản phẩm của quốc gia / vùng lãnh thổ này”. Các đặc tính sản phẩm được đưa ra là Tính kinh tế, Mức độ công bằng trong sản xuất, Sự độc đáo, Hàng thật, Thiết kế xuất sắc, Công nghệ tiên tiến, Chất lượng cao, Độ bền, Độ bảo mật và Khả năng chứng tỏ vị thế.