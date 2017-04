Chào mừng tòa nhà Forest In The Sky đạt giải thưởng Bất động sản ấn tượng nhất International Property Awards 2017 và chứng chỉ xanh EDGE của Ngân hàng thế giới, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội, Flamingo Group đã tái hiện vẻ đẹp của tòa nhà qua nghệ thuật sắp đặt và vẽ tranh 3D đặc sắc.

Ngay trong ngày đầu khai mạc hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2017, không gian nghệ thuật của Flamingo Group đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan. Gây ấn tượng nhất với du khách là tòa nhà đẹp nhất thế giới “Forest In The Sky” được tái hiện sinh động và hấp dẫn qua góc ban công thu nhỏ tràn ngập cây xanh và hoa cỏ của tòa nhà bao phủ bởi 5 vạn cây xanh và 1 triệu bông hồng trên cao.

Từ đây, quý khách được mở ra tầm nhìn khoáng đạt ra khu rừng xanh bát ngát, dãy Tam Đảo xa xa và hồ Đại Lải thơ mộng; lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo; tận hưởng hương thơm của những bông hồng khoe sắc, chạm tay vào thiên nhiên, hít thở không khí tuyệt diệu.

Mới đây, tại cuộc thi International Property Awards 2017, Flamingo Group tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi giành liên tiếp 5 giải thưởng quan trọng: Bất động sản ấn tượng nhất cho tòa nhà Forest In The Sky; Kiến trúc cảnh quan đẹp nhất và phát triển nghỉ dưỡng tốt nhấtcho Flamingo Đại Lải Resort; Kiến trúc nghỉ dưỡng độc đáo cho Forest Complex;Kiến trúc không gian văn phòng ấn tượng nhất cho Flamingo Office. Đồng thời, Forest In The Sky cũng vừa đạt được Chứng chỉ EDGE từ Tổ chức tài chính quốc tế thuộc Ngân hàng thế giới, dành cho các công trình “xanh” tiết kiệm năng lượng.

Nhân dịp này, chủ đầu tư Flamingo Group dành tặng khách hàng mua biệt thự Flamingo tại VITM những món quà hấp dẫn như tặng đến 1kg vàng, tặng Vườn hồng Rose Babylon trên cao với hàng ngàn cây hồng ngoại nhập, tặng thẻ Spa và làm đẹp 500 triệu đồng, tặng vườn rau “An lành” đến 50m2, tặng thẻ Kim cương sử dụng trên toàn hệ thống,…Hội chợ mở cửa miễn phí từ ngày 6 – 9/4tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Gian hàng của Flamingo Group đặt tại C7 – C8 ngoài trờiđem đến rất nhiều ưu đãi cho du khách tới tham quan.