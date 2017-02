TPO - Bộ KH&ĐT vừa cho biết, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 1/2017 đạt 1,423 tỷ USD. Dòng vốn FDI cam kết đầu tư vào Việt Nam đã tăng trở lại sau sự sụt giảm trong các tháng cuối năm 2016.

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu trong thu hút vốn FDI. Ảnh minh họa, internet

Theo đó, trong tháng 1, cả nước cấp phép 175 dự án mới, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn đăng ký đạt hơn 1,243 tỷ USD Mỹ, tăng 23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 76 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 179,2 triệu đô la Mỹ.Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung đạt 1,423 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1/2017 ước đạt 850 triệu đô la Mỹ, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.Các lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI gồm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động kinh doanh bất động sản…Trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với số vốn cam kết đạt 416,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 33,5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Xếp thứ 2 là Hàn Quốc 347,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 28%...