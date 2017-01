TP - Trong khi người trồng hoa ở nhiều làng hoa dọc dài đất nước đang khóc giữa vườn cây thì ở Đà Lạt, nhà vườn không còn phải… trông trời nữa. Công nghệ mới khiến hoa đến hẹn là nở.

Lan hồ điệp trồng trong nhà kính

Tết năm nay, loài hoa cháy hàng trước tiên là lan hồ điệp. Mặc dù giá hoa tăng khoảng 20% so với năm trước nhưng một tuần trước Tết Nguyên đán 2017, thương lái đã vét sạch hàng triệu cành (đơn vị) lan hồ điệp của các trang trại, nhà vườn ở Đà Lạt - Lâm Đồng. Loài hoa này được ưa chuộng hơn cả bởi có vẻ đẹp sang trọng, thanh tao, màu sắc tươi sáng rực rỡ và chưng được lâu (từ 1 - 2 tháng). Giá bán lẻ từ 200.000 - 300.000 đồng/cành tùy chủng loại, màu sắc. Lan hồ điệp mini có giá từ 180.000 - 260.000 đồng/cành. Địa lan Đà Lạt cũng cung ứng 450.000 cành cho thị trường cả nước.

Sản lượng hoa lys vụ Tết đạt hơn 22 triệu cành. 1 bó (5 cành) có giá từ 200-250.000 đồng. Về cúc, các làng hoa như Hà Đông, Thái Phiên, Xuân Thành… xuống giống 500 ha hoa vụ Tết, giá từ 2.000 - 4.000 đồng/cành, cao gấp 3-4 lần so với bình thường. Đào Nhật Tân trồng tại Đà Lạt hút hàng do có lợi thế di chuyển gần, rễ nhiều nên cánh đào tươi lâu hơn so với các loại đào từ các nơi khác chuyển đến. Hoa chậu năm nay mẫu mã và chủng loại đa dạng hơn hẳn các năm trước, nổi bật là lavender, thủy tiên, hoa hồng, tulip nhiều màu, lys thân thấp, cúc Calimero màu trắng xanh… với giá phổ biến từ 150.000 - 500.000 đồng/chậu.

Đà Lạt và vùng phụ cận hiện có hơn 2.700 ha hoa công nghệ cao cho lợi nhuận từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng/ha/năm. Kỹ thuật cao ngày càng được áp dụng rộng rãi gồm sản xuất hoa trong nhà kính, công nghệ tưới nước, bón phân tự động, nhân giống hoa invitro. Nhà nông đã tự tạo thời tiết cho cây trồng của mình với hệ thống sưởi, phủ ẩm, khử ẩm, làm lạnh…

Nhiều chuyên gia nông nghiệp nhận định Đà Lạt đang đi đầu trong việc trồng rau hoa công nghệ cao, nhờ vậy hạn chế đáng kể những thiệt hại gây ra bởi sự biến đổi khó lường của thời tiết. Nhờ vậy mà vụ tết năm nay, Đà Lạt trúng đậm trong khi nông dân nhiều vùng trồng hoa khác khóc ròng vì đào, mai, cúc… nở sớm hoặc héo úa. Nếu nông dân không thay đổi công nghệ thì những vụ tới lại phải cầu trời để có được một mùa hoa như ý. Tuy nhiên đa số nông dân không đủ sức đưa công nghệ, kĩ thuật vào sản xuất nếu không được hỗ trợ vốn, công nghệ, và cả kinh nghiệm nữa.