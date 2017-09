Hội An khẩn trương chuẩn bị tour đón APEC

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, Hội An sẽ tham gia 3 sự kiện lớn của APEC: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính; Diễn đàn thanh niên APEC với khoảng 150 thanh niên của tất cả các nền kinh tế APEC; tour tham quan cho các phu nhân và phu quân. Thông tin ban đầu cho hay, 21 phu nhân và phu quân của quan chức cấp cao 21 quốc gia thành viên APEC cùng tùy tùng, báo chí sẽ cùng tham gia tour du lịch này với các điểm đến là khu phố cổ Hội An, Làng Lụa Hội An,…

Một số doanh nghiệp du lịch tại Hội An cho rằng, quan khách APEC là người có tiếng tăm nên việc phục vụ là cơ hội quảng bá tuyệt vời cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đây sẽ là một kênh marketing tốt để doanh nghiệp có thể giới thiệu các sản phẩm du lịch của mình ra thế giới. Nhìn chung, những tour lựa chọn giới thiệu chủ yếu tập trung vào các nhóm sản phẩm văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh gắn với làng nghề, làng dân tộc, tour tuyến sông nước cộng đồng.

Theo Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, đến nay việc xây dựng tour, công tác tổ chức, đón tiếp, công tác điều hành, nhất là vấn đề an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm,… cơ bản được các doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo. “Đây là cơ hội tốt để tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Qua sự kiện APEC, các doanh nghiệp sẽ cùng liên kết tạo dựng hình ảnh tốt nhất cho du lịch địa phương” - ông Phan Xuân Thanh- Phó Chủ tịch Hiệp Hội nói.

Tháng trước, sau khi làm việc với các doanh nghiệp lữ hành tại Hội An, Sở VH-TT&DL Quảng Nam công bố chương trình tour tuyến tham quan đặc biệt dành cho đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và phóng viên báo chí nước ngoài đến đưa tin về Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 tại Hội An trong thời gian tới.

Có 7 nhóm sản phẩm tour được trình Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 lựa chọn, gồm: Tour di sản Hội An, di sản Mỹ Sơn, làng nghề, sông nước, Cù Lao Chàm, miền núi và tour phía nam Quảng Nam, lịch trình từ 1 buổi đến 2 ngày 1 đêm. Các tour này giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của Quảng Nam, đảm bảo chất lượng, sức chứa và độ an toàn cao.

Một “Không gian văn hóa hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản” tại Hội An cũng đang được xây dựng trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và xung quanh Chùa Cầu ( khu vực đoạn đường và mặt sông từ ngã ba Bạch Đằng - Châu Thượng Văn đến hồ điều tiết số 188 đường Trần Phú ) để giới thiệu Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản. Dự kiến sẽ có mặt cả 2 Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản trong ngày khai trương.



Thêm sản phẩm du lịch mới

Để chuẩn bị sản phẩm du lịch phục vụ sự kiện mang tính quốc tế này, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Cần tập trung rà soát, nâng cao các sản phẩm du lịch hiện có như đêm phố cổ, phố đi bộ. Nghiên cứu một số sản phẩm du lịch mới. Ngoài ra còn có đề án hình thành “Không gian văn hóa Pháp” tại phố Phan Bội Châu. Tới đây, theo gợi ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Abe sẽ hình thành “Không gian giao lưu văn hóa Việt Nhật” trong khu phố cổ. Nếu không có trở ngại, Hội An sẽ triển khai đề án này vào Tuần lễ cấp cao APEC”.

Việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng đang được triển khai ráo riết. Các tuyến đường chính từ Đà Nẵng vào Hội An và hệ thống điện được nâng cấp, Palm Garden Resort đầu tư nâng cấp hội trường và cơ sở lưu trú cho khoảng 600 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Phan Việt Cường cho hay, ngay từ đầu năm nay, Quảng Nam đã chuẩn bị các nội dung cho sự kiện. Từng tháng tỉnh báo cáo Trung ương về công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho Hội nghị APEC.

Riêng đối với các sản phẩm du lịch tại Hội An, Phó Bí thư Phan Việt Cường nói: “Tại Hội An tổ chức 3 sự kiện và đón các quan chức cấp cao đến tham quan du lịch, cho nên phải chuẩn bị các sản phẩm hấp dẫn hơn. Phu nhân của các nguyên thủ quốc gia sẽ dạo quanh Hội An tham quan, mua sắm, chúng ta phải tính đến nhu cầu đó. Trước đây, chúng ta lo sản phẩm du lịch bình thường, bây giờ là du lịch cao cấp, để lại trong tâm tưởng của quan khách về một hình ảnh Hội An đẹp, con người Hội An đẹp và nếp văn hóa Hội An, bằng những sản phẩm du lịch”.

Quốc Hải